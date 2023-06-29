«Постоянно дерутся и кого-то бьют». Как маленький бар не дает спать и держит в страхе жителей «Студенческой»

Пятачок возле станции метро «Студенческая» рядом с общежитием и торговым центром «МетроМаркет» превратился в злачное место, уверены жители домов в начале улицы Геодезической. Причин тому несколько, но самая главная — открытие круглосуточного алкогольного магазина (указан в справочнике 2ГИС как бар). Теперь ночи жителей пятиэтажек проходят под аккомпанемент музыки из машин, пьяных выкриков и разборок. Корреспондент НГС рассказывает, что происходит в этом квартале и как реагируют ведомства на конфликтную ситуацию.
«Тут же нужду справляют, тут же дерутся, даже звуки стрельбы слышно»
Наталья (имя изменено по ее просьбе) переехала в дом на улице Геодезической, 9 четыре года назад. До этого, рассказывает она, у жильцов были проблемы с баром «Арена» — он располагался в здании напротив, на проспекте Карла Маркса, 37/2. Постоянная музыка из машин и выкрики пьяных посетителей заставили соседей обратиться к руководству бара, с которым «удалось достичь компромисса». Затем на месте «Арены» появился бар «Доски».
— Охрана бара эти моменты старалась как-то отслеживать и контролировать: ловили посетителей на входе и просили их покинуть территорию, не шуметь, не драться. В ковидные времена мы вообще прекрасно жили, а вот в 2022 году всё вернулось. То есть сначала нам «давали прикурить» «Доски», но с открытием «Ёмкости24» (находится по соседству с «Досками». — Прим. ред.) осенью прошлого года ситуация ухудшилась, — объясняет Наталья. — Раньше там были всякие кафе, суши-бары, которые закрывались в
Если раньше шум от «Досок» тревожил жителей Геодезической только в выходные, то с открытием «Ёмкости24» разборки стали происходить и в будние дни. Свидетелями пьяных стычек становились жители всех окрестных домов.
— Раньше мы думали, что компании как бы перетекают из «Досок», когда они закрываются (заведение работает до
В разборках при этом принимают участие не «малолетки», а люди преимущественно среднего возраста — до
— А так компании эти не маленькие: не два, не пять человек, а огромная пьяная толпа в 30 лбов. То есть просто так не спустишься и не сделаешь им замечание — я видела, как они и к прохожим людям цепляются.
Зато Наталье однажды удалось поговорить с представителем «Ёмкости24» — им оказалась товаровед заведения. Как рассказывает женщина, в баре-магазине ей объяснили, что громкие мужчины и женщины — «не посетители».
— Мне так и сказали, что «к нашему заведению эти люди отношения не имеют» и что вроде как «у нас вообще всё прекрасно». Но не было бы этого заведения, не было бы этих пьяных толп. Я так этому товароведу и сказала, — отмечает Наталья. — Жить настолько стало тут невозможно, что у меня нет слов. Переезжать? Ну извините меня, это мой дом, меня здесь всё устраивает, кроме конкретно этой ситуации. Разговаривать с пьяными бесполезно, сами понимаете. Вот только недавно опять была драка, и какая-то девушка истошно кричала: «Помогите кто-нибудь». Что там постоянно происходит, непонятно. Но нам просто страшно ходить по этой улице.
Наталья недоумевает, почему в случае пьяных посетителей бара не работают законы о ночном шуме и запрете на распитие алкоголя в общественном месте:
— Получается, что каждую ночь нарушаются законы, а наши права как граждан ущемляются. Я понимаю, что в МВД ограниченное количество людей в патрулях. Вот, видимо, как могут, так и патрулируют. Но нам от этого не легче. Таким заведениям спокойно дают лицензии, а мы потом, собственники квартир, должны как-то заставлять органы работать.
Куда обращалась Наталья и что ей отвечали
Наталья рассказывает, что в мае написала несколько обращений в ГУ МВД России по Новосибирской области через их официальный сайт. Она показывает ответы полиции (фотокопии есть в распоряжении НГС): Наталье обещают провести проверку, затем сообщают, что направили информацию командиру патрульно-постовой службы полиции, а
— 5.06.2023 в отдел полиции
Юридическое лицо «Ёмкости24» — ООО «Аркада». Это микропредприятие, в котором работает
Наталья также обращалась в Министерство промышленности и торговли НСО, где указывала, что расстояние между «Ёмкостью24» и фасадом жилого дома слишком мало.
— Написали мне, что они провели оценку соответствия бара — так они называют это заведение — и нарушений не обнаружили. Якобы по площади бар соответствует, а на то, что расстояние от «Ёмкости24» до ближайшего дома —
В ответе Минпромторга, который Наталья получила
— Постановлением мэрии Новосибирска от 30.09.2022 определены границы территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, в том числе к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров, на расстоянии
В «Яндекс.Картах» расстояние от «Ёмкости24» до Геодезической, 9 по прямой составляет порядка
— Это место знаковое для левого берега: дискотека, бар, ресторан, и всё это под одной крышей. Места много, выбор столиков для любой компании, а цены какие приятные. Служба безопасности на высоте, всё как в очень крутом клубе! А вот для любителей «бухнуть во дворе» и прийти потанцевать ждет сюрприз, таких не пускают.
Что говорят в заведениях
Корреспондент НГС обратилась за комментарием в «Ёмкость24». Администратор Ольга подтвердила, что к ним в заведение приходил участковый.
— У нас ведется видеонаблюдение, и есть запись, что до
По словам Ольги, никто из жильцов «разбираться не хочет». Более того, они, по ее словам, угрожали, что «придут и разгромят тут всё, продавцов в том числе».
— Но запись есть, видно, что таксисты приезжают: одна машина, две, потом скапливаются тут. И ладно бы они тихо стояли, так они врубают музыку, открывают двери и багажник, — рассказала Ольга.
За время подготовки материала корреспондент НГС несколько раз пытался дозвониться до бара «Доски», но указанный как контактный телефон был недоступен.
Журналистка НГС, много лет прожившая на Первомайке в Новосибирске, несколько часов провела в типичной «наливайке» и попыталась разобраться, почему эти люди выбирают пьянство.