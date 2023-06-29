«Постоянно дерутся и кого-то бьют». Как маленький бар не дает спать и держит в страхе жителей «Студенческой»

«Тут же нужду справляют, тут же дерутся, даже звуки стрельбы слышно»

Наталья (имя изменено по ее просьбе) переехала в дом на улице Геодезической, 9 четыре года назад. До этого, рассказывает она, у жильцов были проблемы с баром «Арена» — он располагался в здании напротив, на проспекте Карла Маркса, 37/2. Постоянная музыка из машин и выкрики пьяных посетителей заставили соседей обратиться к руководству бара, с которым «удалось достичь компромисса». Затем на месте «Арены» появился бар «Доски».