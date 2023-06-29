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Проблема

«Постоянно дерутся и кого-то бьют». Как маленький бар не дает спать и держит в страхе жителей «Студенческой»

Жильцы домов на Геодезической вызывают полицию, медиков и обращаются к руководству заведения, но ситуация не меняется

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Такую картину из своих окон наблюдают жители Геодезической не только в выходные, но и в будни: толпы пьяных, полицейские машины и вечные конфликты

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Пятачок возле станции метро «Студенческая» рядом с общежитием и торговым центром «МетроМаркет» превратился в злачное место, уверены жители домов в начале улицы Геодезической. Причин тому несколько, но самая главная — открытие круглосуточного алкогольного магазина (указан в справочнике 2ГИС как бар). Теперь ночи жителей пятиэтажек проходят под аккомпанемент музыки из машин, пьяных выкриков и разборок. Корреспондент НГС рассказывает, что происходит в этом квартале и как реагируют ведомства на конфликтную ситуацию.

«Тут же нужду справляют, тут же дерутся, даже звуки стрельбы слышно»

Наталья (имя изменено по ее просьбе) переехала в дом на улице Геодезической, 9 четыре года назад. До этого, рассказывает она, у жильцов были проблемы с баром «Арена» — он располагался в здании напротив, на проспекте Карла Маркса, 37/2. Постоянная музыка из машин и выкрики пьяных посетителей заставили соседей обратиться к руководству бара, с которым «удалось достичь компромисса». Затем на месте «Арены» появился бар «Доски».

— Охрана бара эти моменты старалась как-то отслеживать и контролировать: ловили посетителей на входе и просили их покинуть территорию, не шуметь, не драться. В ковидные времена мы вообще прекрасно жили, а вот в 2022 году всё вернулось. То есть сначала нам «давали прикурить» «Доски», но с открытием «Ёмкости24» (находится по соседству с «Досками». — Прим. ред.) осенью прошлого года ситуация ухудшилась, — объясняет Наталья. — Раньше там были всякие кафе, суши-бары, которые закрывались в 10 вечера, и всё было спокойно. Теперь вот «Ёмкость24». Это такая пивнушка-наливайка, которая работает круглосуточно. У них как у общепита есть лицензия на продажу алкоголя. Я туда заходила: обычная тошниловка, несколько барных стульев и контингент соответствующий.

Если раньше шум от «Досок» тревожил жителей Геодезической только в выходные, то с открытием «Ёмкости24» разборки стали происходить и в будние дни. Свидетелями пьяных стычек становились жители всех окрестных домов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: предоставлено Натальей

— Раньше мы думали, что компании как бы перетекают из «Досок», когда они закрываются (заведение работает до 3–5 часов утра. — Прим. ред.), в «Ёмкость24», но теперь они даже в «Доски» не заходят — сразу идут туда. Вообще у нас ощущение, что сюда буквально весь город стекается. Приезжают, орут, машины бросают как попало, так, что потом не припаркуешься, берут себе алкоголь и выходят на улицу, под наши окна. Тут же нужду справляют, тут же дерутся, даже звуки стрельбы слышно порой. Вначале они как бы мирно слушают музыку на машинах, распивают спиртные напитки, а потом переходят уже врукопашную. И так каждую ночь: постоянно дерутся и кого-то бьют. Скорая чуть ли не постоянно сюда приезжает. А полиция... Ну понимаете, каждую ночь вызывать полицию, когда тебе с утра на работу, — ну это тоже кошмар, — считает она.

В разборках при этом принимают участие не «малолетки», а люди преимущественно среднего возраста — до 35 лет. Причем порой среди участников стычек можно встретить и женщин.

— А так компании эти не маленькие: не два, не пять человек, а огромная пьяная толпа в 30 лбов. То есть просто так не спустишься и не сделаешь им замечание — я видела, как они и к прохожим людям цепляются.

Зато Наталье однажды удалось поговорить с представителем «Ёмкости24» — им оказалась товаровед заведения. Как рассказывает женщина, в баре-магазине ей объяснили, что громкие мужчины и женщины — «не посетители».

— Мне так и сказали, что «к нашему заведению эти люди отношения не имеют» и что вроде как «у нас вообще всё прекрасно». Но не было бы этого заведения, не было бы этих пьяных толп. Я так этому товароведу и сказала, — отмечает Наталья. — Жить настолько стало тут невозможно, что у меня нет слов. Переезжать? Ну извините меня, это мой дом, меня здесь всё устраивает, кроме конкретно этой ситуации. Разговаривать с пьяными бесполезно, сами понимаете. Вот только недавно опять была драка, и какая-то девушка истошно кричала: «Помогите кто-нибудь». Что там постоянно происходит, непонятно. Но нам просто страшно ходить по этой улице.

Потасовки в этом месте, как говорит Наталья, продолжаются до самого утра

Потасовки в этом месте, как говорит Наталья, продолжаются до самого утра

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Наталья недоумевает, почему в случае пьяных посетителей бара не работают законы о ночном шуме и запрете на распитие алкоголя в общественном месте:

— Получается, что каждую ночь нарушаются законы, а наши права как граждан ущемляются. Я понимаю, что в МВД ограниченное количество людей в патрулях. Вот, видимо, как могут, так и патрулируют. Но нам от этого не легче. Таким заведениям спокойно дают лицензии, а мы потом, собственники квартир, должны как-то заставлять органы работать.

Куда обращалась Наталья и что ей отвечали

Наталья рассказывает, что в мае написала несколько обращений в ГУ МВД России по Новосибирской области через их официальный сайт. Она показывает ответы полиции (фотокопии есть в распоряжении НГС): Наталье обещают провести проверку, затем сообщают, что направили информацию командиру патрульно-постовой службы полиции, а 15 июня прислали определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

— 5.06.2023 в отдел полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по г. Новосибирску поступил материал проверки по факту обращения о том, что по адресу: пр. К. Маркса, 37/2 посетители маркет-бара «Ёмкость24» шумят в ночное время, тем самым нарушают тишину и покой. По данному адресу опрошена гр. Берх О. Н., которая является товароведом маркет-бара «Ёмкость24», шумов из их заведения нет. Кто именно шумит, не знает. Установить других свидетелей и очевидцев на месте не представилось возможным, — говорится в определении.

Юридическое лицо «Ёмкости24» — ООО «Аркада». Это микропредприятие, в котором работает 1 человек. Его выручка на конец 2022 года составила 4,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 413 тысяч рублей. Учредитель — Вячеслав Бухтияров, по данным «Контур.Фокуса», это его единственный бизнес.

Наталья также обращалась в Министерство промышленности и торговли НСО, где указывала, что расстояние между «Ёмкостью24» и фасадом жилого дома слишком мало.

— Написали мне, что они провели оценку соответствия бара — так они называют это заведение — и нарушений не обнаружили. Якобы по площади бар соответствует, а на то, что расстояние от «Ёмкости24» до ближайшего дома — 20–25 метров, они внимания не обращают! Можно даже на карте измерить и посмотреть это расстояние, а в норме должно быть не менее 50 метров. Так вот, 50 метров там точно нет, — уверена женщина.

Расстояние между баром и ближайшим жилым домом. В нем, если верить карте, расположено также отделение МВД

Расстояние между баром и ближайшим жилым домом. В нем, если верить карте, расположено также отделение МВД

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В ответе Минпромторга, который Наталья получила 5 июня (фотокопия есть в распоряжении НГС), говорится, что «Ёмкости24» была выдана лицензия на продажу алкогольных напитков, поскольку объект «соответствовал лицензионным требованиям».

— Постановлением мэрии Новосибирска от 30.09.2022 определены границы территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, в том числе к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров, на расстоянии 50 метров от ближайшей точки фасада многоквартирного дома по кратчайшему расстоянию по прямой (радиусу). Перед выдачей лицензии Минпромторгом НСО была проведена оценка соответствия объекта общественного питания (бара). Площадь зала обслуживания посетителей составила 58,29 квадратного метра, — говорится в ответе министерства.

В «Яндекс.Картах» расстояние от «Ёмкости24» до Геодезической, 9 по прямой составляет порядка 23 метров. Здесь же есть отзывы посетителей бара (общая оценка — 4,3 балла из 5), в одном из них говорится:

— Это место знаковое для левого берега: дискотека, бар, ресторан, и всё это под одной крышей. Места много, выбор столиков для любой компании, а цены какие приятные. Служба безопасности на высоте, всё как в очень крутом клубе! А вот для любителей «бухнуть во дворе» и прийти потанцевать ждет сюрприз, таких не пускают.

Что говорят в заведениях

Корреспондент НГС обратилась за комментарием в «Ёмкость24». Администратор Ольга подтвердила, что к ним в заведение приходил участковый.

— У нас ведется видеонаблюдение, и есть запись, что до 3 ночи у нас рядом на улице нет никого, а после 3 часов, как только «Доски» закрываются, здесь стоит свора такси, которые ждут клиентов «Досок». И вот они идут толпой и орут. Ну и затем этот народ весь остается рядом с нами. Запись есть, я предлагала и жителям ее посмотреть: видно толпу, дебош. Но те сказали, что им это неинтересно.

По словам Ольги, никто из жильцов «разбираться не хочет». Более того, они, по ее словам, угрожали, что «придут и разгромят тут всё, продавцов в том числе».

— Но запись есть, видно, что таксисты приезжают: одна машина, две, потом скапливаются тут. И ладно бы они тихо стояли, так они врубают музыку, открывают двери и багажник, — рассказала Ольга.

За время подготовки материала корреспондент НГС несколько раз пытался дозвониться до бара «Доски», но указанный как контактный телефон был недоступен.

Журналистка НГС, много лет прожившая на Первомайке в Новосибирске, несколько часов провела в типичной «наливайке» и попыталась разобраться, почему эти люди выбирают пьянство.

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