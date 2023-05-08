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В Новосибирской области пожар площадью около 3 гектаров вспыхнул в заказнике «Кирзинский»

Для тушения огня на место происшествия направили дополнительные силы

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Общая площадь заказника составляет 119 808 гектаров

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Крупный пожар вспыхнул в Новосибирской области в заказнике «Кирзинский». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

— В ночь с 7 на 8 мая загорелся государственный природный заказник федерального значения «Кирзинский». В настоящий момент его площадь составляет около 3 гектаров, — пояснили в министерстве.

По данным министерства, из Барабинского и Чановского районов на место пожара направили дополнительные силы для тушения огня.

Государственный природный заказник федерального значения «Кирзинский» был создан 11 апреля 1958 года. Общая площадь составляет 119 808 гектаров.

Ранее крупный пожар вспыхнул в Каргатском районе.

Лесной пожарКирзинский заказникНовосибирская область
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