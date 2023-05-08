В Новосибирской области пожар площадью около 3 гектаров вспыхнул в заказнике «Кирзинский»

Крупный пожар вспыхнул в Новосибирской области в заказнике «Кирзинский». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.
— В ночь с 7 на 8 мая загорелся государственный природный заказник федерального значения «Кирзинский». В настоящий момент его площадь составляет около 3 гектаров, — пояснили в министерстве.
По данным министерства, из Барабинского и Чановского районов на место пожара направили дополнительные силы для тушения огня.
Государственный природный заказник федерального значения «Кирзинский» был создан 11 апреля 1958 года. Общая площадь составляет
Ранее крупный пожар вспыхнул в Каргатском районе.