Крупный пожар вспыхнул в Новосибирской области

В Новосибирской области вдоль трассы в Каргатском районе произошел ландшафтный пожар, который распространялся в сторону нескольких населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.



— В настоящее время угрозу поселениям от перехода огня отбили, продолжается работа по ликвидации возгорания сухой травы. В муниципальном районе также работает оперативная группа ГУ МЧС России по Новосибирской области для контроля и помощи местным властям в организации всех необходимых мероприятий по своевременному реагированию на пожары, защите поселений от огня, — пояснили в ведомстве.