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Тема дняКрупный пожар вспыхнул в Новосибирской области
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Крупный пожар вспыхнул в Новосибирской области

МЧС сообщило подробности происшествия

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За прошедшие сутки в регионе обнаружили 450 термических точек

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В Новосибирской области вдоль трассы в Каргатском районе произошел ландшафтный пожар, который распространялся в сторону нескольких населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

— В настоящее время угрозу поселениям от перехода огня отбили, продолжается работа по ликвидации возгорания сухой травы. В муниципальном районе также работает оперативная группа ГУ МЧС России по Новосибирской области для контроля и помощи местным властям в организации всех необходимых мероприятий по своевременному реагированию на пожары, защите поселений от огня, — пояснили в ведомстве.

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Видео: АСТ-54

По данным МЧС, за 7 мая выявили 450 термических точек, из них порядка 300 вблизи населенных пунктов.

Первый лесной пожар в 2023 году в Каргатской районе вспыхнул еще 28 апреля. Разбушевавшуюся стихию на видео сняли очевидцы.

Лесной пожарОгоньНовосибирская область
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