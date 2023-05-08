«Огонь подходит к населенным пунктам»: сибиряки поделились кадрами лесного пожара

В Новосибирской области в Каргатском районе вспыхнул лесной пожар. Об этом очевидцы сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Огонь подходит к населенным пунктам, люди в панике, жителям нечем дышать. Пожарных машин нет, — добавили пользователи.
Также новосибирцы в комментариях под постом пишут, что горит Кирзинский заказник, животные, спасаясь от огня, перебегают через трассу.
Корреспондент редакции НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию и предоставят комментарий позже.
Первый лесной пожар в 2023 году в Каргатской районе вспыхнул еще 28 апреля. Разбушевавшуюся стихию на видео сняли очевидцы.