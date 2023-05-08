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Тема дняМать и сын пропали в Новосибирске
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«Огонь подходит к населенным пунктам»: сибиряки поделились кадрами лесного пожара

По словам очевидцев, горит лес в Каргатском районе и Кирзинский заказник

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Очевидцы на видео сняли горящий лес

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В Новосибирской области в Каргатском районе вспыхнул лесной пожар. Об этом очевидцы сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Огонь подходит к населенным пунктам, люди в панике, жителям нечем дышать. Пожарных машин нет, — добавили пользователи.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

Также новосибирцы в комментариях под постом пишут, что горит Кирзинский заказник, животные, спасаясь от огня, перебегают через трассу.

Корреспондент редакции НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию и предоставят комментарий позже.

Первый лесной пожар в 2023 году в Каргатской районе вспыхнул еще 28 апреля. Разбушевавшуюся стихию на видео сняли очевидцы.

Лесной пожарОгоньНовосибирская область
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