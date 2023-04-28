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Крупный лесной пожар вспыхнул в Новосибирской области: танец огня попал на видео

Площадь пожара неизвестна, но его масштабы кажутся впечатляющими

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Сегодня в региональном главке МЧС подчеркнули, что количество выездов на пожары выросло в разы

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Вечером 28 апреля в Каргатском районе Новосибирской области вспыхнул лесной пожар. Разбушевавшуюся стихию снял на видео подписчик местного паблика.

— Наши подписчики сообщают, что недалеко от Каргата, в сторону Барабинска, горит лес, — говорится в посте «АСТ-54».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Выгорает целый лесной массив

Видео: АСТ-54 / «ВКонтакте»

НГС обратился за комментарием в региональное управление МЧС. На момент публикации редакция не получила ответа.

Сегодня в Новосибирске жители микрорайона ОбьГЭСа услышали взрыв. В МЧС объяснили, что они могли услышать звук от пожара, который произошел неподалеку.

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