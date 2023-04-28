Крупный лесной пожар вспыхнул в Новосибирской области: танец огня попал на видео

Вечером 28 апреля в Каргатском районе Новосибирской области вспыхнул лесной пожар. Разбушевавшуюся стихию снял на видео подписчик местного паблика.
— Наши подписчики сообщают, что недалеко от Каргата, в сторону Барабинска, горит лес, — говорится в посте «АСТ-54».
НГС обратился за комментарием в региональное управление МЧС. На момент публикации редакция не получила ответа.
Сегодня в Новосибирске жители микрорайона ОбьГЭСа услышали взрыв. В МЧС объяснили, что они могли услышать звук от пожара, который произошел неподалеку.