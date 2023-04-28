«Я подпрыгнула, и машины запищали»: новосибирцы услышали взрыв в районе ОбьГЭС

В Новосибирске жители микрорайона ОбьГЭСа услышали взрыв. В МЧС объяснили, что они могли услышать звук от пожара, который произошел неподалеку.



— Я на Часовой живу, бабахнуло громко: я подпрыгнула, и машины запищали, — написала одна из местных жительниц в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «ВКонтакте».