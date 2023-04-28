«Я подпрыгнула, и машины запищали»: новосибирцы услышали взрыв в районе ОбьГЭС

В Новосибирске жители микрорайона ОбьГЭСа услышали взрыв. В МЧС объяснили, что они могли услышать звук от пожара, который произошел неподалеку.
— Я на Часовой живу, бабахнуло громко: я подпрыгнула, и машины запищали, — написала одна из местных жительниц в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «ВКонтакте».
В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС прокомментировали ситуацию.
— В Советском районе Новосибирска в с/о «Здоровье» горели два дачных дома. Первый дом размером 5 на 5 м, второй так же 5 на 5 м. Со слов хозяина, во время пожара в одном из домов произошел взрыв газового баллона до прибытия пожарных, — рассказал НГС заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по НСО Артем Щербаков.
Известно, что один дом полностью сгорел, во втором выгорела площадь в 10 кв. м. Пожарным было сложно работать из-за сильного ветра, который усиливал возгорание. Через 25 минут они остановили распространение огня и отстояли соседние дома и участки. Еще через 18 минут пожар потушили. Затем больше двух часов на месте проливали и разбирали обгоревшие конструкции.
В результате случившегося никто не пострадал. Огонь тушили 26 человек, для этого подключали 7 единиц техники.
Накануне в Железнодорожном районе Новосибирска в переулке Фабричном загорелся деревянный дом на базе отдыха.