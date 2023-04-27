В Новосибирске загорелся домик на базе отдыха у «Леруа Мерлен»

В Железнодорожном районе Новосибирска на переулке Фабричный вечером 27 апреля загорелся деревянный дом на базе отдыха. Об инциденте рассказали в региональном управлении МЧС.
— На момент прибытия пожарных домик был полностью в огне. В течение 8 минут сотрудники МЧС России локализовали возгорание, предотвратив распространение огня на соседние строения. Еще через пять минут пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС.
В тушении возгорания участвовали 8 пожарных, задействованы 2 автоцистерны и пожарный катер.
Кстати, ранее мы писали о базе отдыха, на территории которой сегодня загорелся дом.
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