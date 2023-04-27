«Мы горели как дрова в костре». Репортаж из поселка, где огонь уничтожил сотню домов

— Вот тут у нас был вход, вот там — кухня, там — детская, — 13-летний Костя показывает всё, что осталось от его дома, который выгорел дотла на глазах у мальчишки всего за три минуты. Когда начался пожар, он смотрел телевизор с мамой и младшим братом.

Из всей техники успели спасти только телевизор и компьютер. Был бы рядом папа, вздыхает парень, вынесли бы побольше вещей, но главу семьи в это время вызвали на работу.



— Я сам пожарный и был в это время на выезде в другом районе, — рассказывает Виктор, папа мальчика. — Сгорел не только наш дом. Через дорогу жила теща, чуть дальше — сестренка, от их домов тоже ничего не осталось. Теперь мы все ютимся у моего отца. Его дом на окраине, туда огонь не добрался.