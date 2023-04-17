«Могла замерзнуть»: подробности смерти матери двоих детей в Новосибирской области

Мать двоих детей, которую нашли мертвой в Барабинске в Новосибирской области, могла скончаться от переохлаждения. Об этом корреспонденту НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Сибирячка пропала после того, как была в гостях у родителей и возвращалась домой. Тело 33-летней женщины нашли 15 апреля на улице. В такси корреспонденту НГС сообщили, что пара уехала вместе домой и попросила водителя остановиться у магазина.