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«Могла замерзнуть»: подробности смерти матери двоих детей в Новосибирской области

Женщину нашли на улице

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Точную причину смерти женщины определит экспертиза

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Мать двоих детей, которую нашли мертвой в Барабинске в Новосибирской области, могла скончаться от переохлаждения. Об этом корреспонденту НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сибирячка пропала после того, как была в гостях у родителей и возвращалась домой. Тело 33-летней женщины нашли 15 апреля на улице. В такси корреспонденту НГС сообщили, что пара уехала вместе домой и попросила водителя остановиться у магазина.

— Купили алкоголь. Затем он их благополучно до точки назначения довез, — объяснили в такси.

Ситуацию сегодня обсуждают в соцсетях Барабинска, где озвучиваются разные версии произошедшего.

— Она могла замерзнуть. Были признаки переохлаждения, — отметил источник НГС, знакомый с ситуацией.

Он также добавил, что перед произошедшим пара распивала спиртные напитки, что также могло сказаться на состоянии женщины.

При этом в Следственном комитете не торопятся с выводами. В СУ СК РФ по Новосибирской области ответили, что проводится проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза по определению причины смерти.

Ранее в Новосибирске нашли тело пропавшей 27-летней Анастасии Ладыгиной. Девушка ушла из дома в Кировском районе. Ее поисками занималась полиция и отряд «ЛизаАлерт». Через несколько дней после исчезновения сибирячку нашли погибшей.

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