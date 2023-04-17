«Могла замерзнуть»: подробности смерти матери двоих детей в Новосибирской области

Мать двоих детей, которую нашли мертвой в Барабинске в Новосибирской области, могла скончаться от переохлаждения. Об этом корреспонденту НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сибирячка пропала после того, как была в гостях у родителей и возвращалась домой. Тело
— Купили алкоголь. Затем он их благополучно до точки назначения довез, — объяснили в такси.
Ситуацию сегодня обсуждают в соцсетях Барабинска, где озвучиваются разные версии произошедшего.
— Она могла замерзнуть. Были признаки переохлаждения, — отметил источник НГС, знакомый с ситуацией.
Он также добавил, что перед произошедшим пара распивала спиртные напитки, что также могло сказаться на состоянии женщины.
При этом в Следственном комитете не торопятся с выводами. В СУ СК РФ по Новосибирской области ответили, что проводится проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза по определению причины смерти.
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