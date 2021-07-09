27-летняя сибирячка оставила телефон с сумкой на Октябрьском мосту и пропала

В Новосибирске 7 июля ушла из дома в Кировском районе 27-летняя Анастасия Ладыгина и до сих пор не вернулась. Родные девушки связались с координаторами поискового отряда «ЛизаАлерт». Поисками Анастасии занимаются как волонтеры, так и полиция.
— По факту пропажи Анастасии Ладыгиной к нам обратилась ее мама. По ее словам, дочь ушла из дома по улице Титова в Новосибирске в 19:30 7 июля. С тех пор на связь не выходила. По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Вчера на Октябрьском мосту были найдены женская сумочка и мобильный телефон, принадлежащие пропавшей Анастасии Ладыгиной, добавили в полиции. Из соцсетей девушки видно, что у нее есть муж и маленький сын.
Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Была одета в голубую джинсовую ветровку, голубые джинсы, черную футболку, розовые кроссовки.
В конце июня в Новосибирске нашли мертвым 36-летнего программиста Международного томографического центра СО РАН Михаила Покровского. Вечером 22 июня мужчина сел в свой кроссовер Honda CR-V и уехал из дома в неизвестном направлении. Михаил на связь ни с кем не выходил, его телефон был отключен.