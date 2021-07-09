9 июля пятница
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 5/10
usd 75.20
eur 88.78

Все новости

Все новости

27-летняя сибирячка оставила телефон с сумкой на Октябрьском мосту и пропала

Девушка не выходит на связь с родными уже третий день

5 171
21Обсудить

Поделиться

Последний раз Анастасию Ладыгину видели в районе Октябрьского моста

Последний раз Анастасию Ладыгину видели в районе Октябрьского моста

Поделиться

В Новосибирске 7 июля ушла из дома в Кировском районе 27-летняя Анастасия Ладыгина и до сих пор не вернулась. Родные девушки связались с координаторами поискового отряда «ЛизаАлерт». Поисками Анастасии занимаются как волонтеры, так и полиция.

— По факту пропажи Анастасии Ладыгиной к нам обратилась ее мама. По ее словам, дочь ушла из дома по улице Титова в Новосибирске в 19:30 7 июля. С тех пор на связь не выходила. По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Вчера на Октябрьском мосту были найдены женская сумочка и мобильный телефон, принадлежащие пропавшей Анастасии Ладыгиной, добавили в полиции. Из соцсетей девушки видно, что у нее есть муж и маленький сын.

Девушка была одета в голубую джинсовку и голубые джинсы

Девушка была одета в голубую джинсовку и голубые джинсы

Поделиться

Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Была одета в голубую джинсовую ветровку, голубые джинсы, черную футболку, розовые кроссовки.

В конце июня в Новосибирске нашли мертвым 36-летнего программиста Международного томографического центра СО РАН Михаила Покровского. Вечером 22 июня мужчина сел в свой кроссовер Honda CR-V и уехал из дома в неизвестном направлении. Михаил на связь ни с кем не выходил, его телефон был отключен.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ7

Поделиться

Поделиться

волонтерыпоискиполиция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...