27-летняя сибирячка оставила телефон с сумкой на Октябрьском мосту и пропала

В Новосибирске 7 июля ушла из дома в Кировском районе 27-летняя Анастасия Ладыгина и до сих пор не вернулась. Родные девушки связались с координаторами поискового отряда «ЛизаАлерт». Поисками Анастасии занимаются как волонтеры, так и полиция.



— По факту пропажи Анастасии Ладыгиной к нам обратилась ее мама. По ее словам, дочь ушла из дома по улице Титова в Новосибирске в 19:30 7 июля. С тех пор на связь не выходила. По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

