«Ехала от родителей домой и пропала»: 33-летнюю мать двоих детей нашли мертвой в Новосибирской области

— Сначала уехал на такси ее супруг. Она позже ехала от родителей домой и пропала, — сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией.

Собеседник отметил, что семья благополучная. Без матери остались двое детей. Ситуацию сегодня обсуждают в соцсетях Барабинска, где озвучиваются разные версии произошедшего.