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«Ехала от родителей домой и пропала»: 33-летнюю мать двоих детей нашли мертвой в Новосибирской области

По предварительной информации, она возвращалась домой на такси

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Следователи осмотрели место происшествия и назначили все необходимые экспертизы

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В Новосибирской области мертвой нашли молодую женщину. Ее обнаружили 15 апреля в Барабинском районе. Сибирячка пропала после того, как была в гостях у родителей и возвращалась домой.

— Сначала уехал на такси ее супруг. Она позже ехала от родителей домой и пропала, — сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией.

Собеседник отметил, что семья благополучная. Без матери остались двое детей. Ситуацию сегодня обсуждают в соцсетях Барабинска, где озвучиваются разные версии произошедшего.

В службе такси корреспондента НГС заверили, что в тот день вызывал машину только муж погибшей, а с телефона девушки заказа не было, и пара уехала домой вместе глубокой ночью.

— Попросили водителя такси остановиться у магазина, где купили алкоголь. Затем он их благополучно до точки назначения довез, — объяснили в такси.

Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил, что 15 апреля был найден труп молодой женщины, но причины смерти пока не определены.

В следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области официально прокомментировали ситуацию:

— Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза по определению причины смерти. Проводится ряд проверочных мероприятий в целях установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Новосибирске нашли тело пропавшей 27-летней Анастасии Ладыгиной. Девушка ушла из дома в Кировском районе. Ее поисками занималась полиция и отряд «ЛизаАлерт». Через несколько дней после исчезновения сибирячку нашли погибшей.

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