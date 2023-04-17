«Ехала от родителей домой и пропала»: 33-летнюю мать двоих детей нашли мертвой в Новосибирской области

В Новосибирской области мертвой нашли молодую женщину. Ее обнаружили 15 апреля в Барабинском районе. Сибирячка пропала после того, как была в гостях у родителей и возвращалась домой.
— Сначала уехал на такси ее супруг. Она позже ехала от родителей домой и пропала, — сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией.
Собеседник отметил, что семья благополучная. Без матери остались двое детей. Ситуацию сегодня обсуждают в соцсетях Барабинска, где озвучиваются разные версии произошедшего.
В службе такси корреспондента НГС заверили, что в тот день вызывал машину только муж погибшей, а с телефона девушки заказа не было, и пара уехала домой вместе глубокой ночью.
— Попросили водителя такси остановиться у магазина, где купили алкоголь. Затем он их благополучно до точки назначения довез, — объяснили в такси.
Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил, что 15 апреля был найден труп молодой женщины, но причины смерти пока не определены.
В следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области официально прокомментировали ситуацию:
— Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза по определению причины смерти. Проводится ряд проверочных мероприятий в целях установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Новосибирске нашли тело пропавшей