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Тема дняПропавшую девушку с афрокудрями нашли мертвой

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Найдена мертвой 27-летняя сибирячка: она оставила телефон и сумку на Октябрьском мосту

О смерти девушки сообщил отряд «Лиза Алерт»

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Анастасия пропала еще <nobr class="_">7 июля</nobr>

Анастасия пропала еще 7 июля

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В Новосибирске нашли тело пропавшей 27-летней Анастасии Ладыгиной. Девушка ушла 7 июля из дома в Кировском районе. Родные девушки связались с координаторами поискового отряда «Лиза Алерт». Поисками Анастасии занимались как волонтеры, так и полиция.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» кратко сообщили, что девушка найдена, погибла.

Корреспондент НГС попытался дозвониться до мужа погибшей, однако его телефон недоступен. Также НГС запросил комментарий у Следственного комитета.

Ранее мужчина рассказывал, что Анастасия уже уходила из дома:

— Она раньше уходила. Это и стало причиной расставания. Когда мы еще жили втроем, но у нас уже были холодные отношения, она пропала на полтора дня. Уехала на работу. Я посреди ночи проснулся — ее нет, телефон недоступен. Я места себе не находил. Потом выяснилось, что она просто решила пропасть. Потом сама вернулась, — пояснил корреспонденту НГС мужчина.

У пропавшей остался 4-летний сын, который в данный момент живет с родственниками.

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— Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в пресс-службе СК по Новосибирску.

Сегодня нашли мертвой пропавшую девушку с афрокудрями — она была закопана в лесу.

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«Лиза Алерт»нашли мертвой
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