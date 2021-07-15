Найдена мертвой 27-летняя сибирячка: она оставила телефон и сумку на Октябрьском мосту

В Новосибирске нашли тело пропавшей 27-летней Анастасии Ладыгиной. Девушка ушла 7 июля из дома в Кировском районе. Родные девушки связались с координаторами поискового отряда «Лиза Алерт». Поисками Анастасии занимались как волонтеры, так и полиция.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» кратко сообщили, что девушка найдена, погибла.

Корреспондент НГС попытался дозвониться до мужа погибшей, однако его телефон недоступен. Также НГС запросил комментарий у Следственного комитета.

Ранее мужчина рассказывал, что Анастасия уже уходила из дома: