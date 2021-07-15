Найдена мертвой 27-летняя сибирячка: она оставила телефон и сумку на Октябрьском мосту

В Новосибирске нашли тело пропавшей
В поисковом отряде «Лиза Алерт» кратко сообщили, что девушка найдена, погибла.
Корреспондент НГС попытался дозвониться до мужа погибшей, однако его телефон недоступен. Также НГС запросил комментарий у Следственного комитета.
Ранее мужчина рассказывал, что Анастасия уже уходила из дома:
— Она раньше уходила. Это и стало причиной расставания. Когда мы еще жили втроем, но у нас уже были холодные отношения, она пропала на полтора дня. Уехала на работу. Я посреди ночи проснулся — ее нет, телефон недоступен. Я места себе не находил. Потом выяснилось, что она просто решила пропасть. Потом сама вернулась, — пояснил корреспонденту НГС мужчина.
У пропавшей остался
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— Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в пресс-службе СК по Новосибирску.
Сегодня нашли мертвой пропавшую девушку с афрокудрями — она была закопана в лесу.