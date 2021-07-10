«Я места себе не находил»: муж пропавшей 27-летней девушки рассказал, что она уже уходила из дома

Вчера волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили поиски 27-летней Анастасии Ладыгиной, которая перестала выходить на связь 7 июля , а ее сумочка и телефон были найдены на Октябрьском мосту. Муж пропавшей рассказал, что они не живут вместе уже полтора года, однако до этого девушка уже уходила из дома.

— Она раньше уходила. Это и стало причиной расставания. Когда мы еще жили втроем, но у нас уже были холодные отношения, она пропала на полтора дня. Уехала на работу. Я посреди ночи проснулся — ее нет, телефон недоступен. Я места себе не находил. Потом выяснилось, что она просто решила пропасть. Потом сама вернулась, — пояснил корреспонденту НГС мужчина.