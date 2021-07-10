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«Я места себе не находил»: муж пропавшей 27-летней девушки рассказал, что она уже уходила из дома

Анастасию Ладыгину ищут третьи сутки

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Девушка перестала выходить на связь <nobr class="_">7 июля</nobr>

Девушка перестала выходить на связь 7 июля

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Пропавшая в Новосибирске 27-летняя девушка раньше уходила из дома

Вчера волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили поиски 27-летней Анастасии Ладыгиной, которая перестала выходить на связь 7 июля, а ее сумочка и телефон были найдены на Октябрьском мосту. Муж пропавшей рассказал, что они не живут вместе уже полтора года, однако до этого девушка уже уходила из дома.

— Она раньше уходила. Это и стало причиной расставания. Когда мы еще жили втроем, но у нас уже были холодные отношения, она пропала на полтора дня. Уехала на работу. Я посреди ночи проснулся — ее нет, телефон недоступен. Я места себе не находил. Потом выяснилось, что она просто решила пропасть. Потом сама вернулась, — пояснил корреспонденту НГС мужчина.

Он также сообщил, что Анастасия работала официанткой, а ее мать не замечала в поведении дочери ничего, что могло бы стать причиной ухода из дома. У пропавшей остался 4-летний сын, который в данный момент живет с родственниками.

Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Была одета в голубую джинсовую ветровку, голубые джинсы, черную футболку, розовые кроссовки.

В минувшую среду нашли мертвым 17-летнего подростка — он пропал еще в прошлом октябре.

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пропала женщинапоисковый отряд «ЛизаАлерт»
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