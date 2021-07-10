«Я места себе не находил»: муж пропавшей 27-летней девушки рассказал, что она уже уходила из дома

Пропавшая в Новосибирске 27-летняя девушка раньше уходила из дома
Вчера волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили поиски 27-летней Анастасии Ладыгиной, которая перестала выходить на связь
— Она раньше уходила. Это и стало причиной расставания. Когда мы еще жили втроем, но у нас уже были холодные отношения, она пропала на полтора дня. Уехала на работу. Я посреди ночи проснулся — ее нет, телефон недоступен. Я места себе не находил. Потом выяснилось, что она просто решила пропасть. Потом сама вернулась, — пояснил корреспонденту НГС мужчина.
Он также сообщил, что Анастасия работала официанткой, а ее мать не замечала в поведении дочери ничего, что могло бы стать причиной ухода из дома. У пропавшей остался 4-летний сын, который в данный момент живет с родственниками.
Приметы пропавшей: рост
В минувшую среду нашли мертвым 17-летнего подростка — он пропал еще в прошлом октябре.