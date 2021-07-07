В Новосибирске нашли мертвым пропавшего 17-летнего подростка

Нашли тело 17-летнего подростка из Новосибирска
В среду, 7 июля, стало известно, что в Новосибирске нашли мертвым 17-летнего парня, который пропал в октябре 2020 года. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
— Найден. Погиб Абибилла уулу Байманас, 17 лет, Октябрьский район, Новосибирск. С
Как уточнили НГС в Следственном комитете, на теле молодого человека нет явных признаков насильственной смерти.
В июне в Новосибирске обнаружили тело 36-летнего программиста Михаила Покровского, который за несколько дней до этого уехал из дома на своей машине. Михаил работал программистом информационных систем в Международном томографическом центре СО РАН.