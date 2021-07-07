7 июля среда
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 73.27
eur 87.00
Тема дняКак и зачем берут по 20 микрозаймов. Истории людей

Все новости

Все новости

В Новосибирске нашли мертвым пропавшего 17-летнего подростка

Молодой человек ушел из дома и не вернулся еще в октябре — с тех пор о нём ничего не было известно

12 796
15Обсудить

Поделиться

Молодого человека искали не только полицейские, но и волонтеры

Молодого человека искали не только полицейские, но и волонтеры

Поделиться

Нашли тело 17-летнего подростка из Новосибирска

В среду, 7 июля, стало известно, что в Новосибирске нашли мертвым 17-летнего парня, который пропал в октябре 2020 года. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

— Найден. Погиб Абибилла уулу Байманас, 17 лет, Октябрьский район, Новосибирск. С 16 октября 2020 года его местонахождение было неизвестно. Наши соболезнования родным и близким, — сообщили волонтеры в своей группе во «ВКонтакте».

Как уточнили НГС в Следственном комитете, на теле молодого человека нет явных признаков насильственной смерти.

В июне в Новосибирске обнаружили тело 36-летнего программиста Михаила Покровского, который за несколько дней до этого уехал из дома на своей машине. Михаил работал программистом информационных систем в Международном томографическом центре СО РАН.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ11

Поделиться

Поделиться

СКпропажа
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...