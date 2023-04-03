Начал узнавать родственников: 5-летний мальчик почти месяц лежит в больнице после потери семьи в ДТП

5-летний Стас, семья которого погибла в аварии с рейсовым автобусом в Новосибирской области, остается в больнице уже почти месяц. Мальчик начал реагировать глазами на передвижения, узнает близких, а друзья из детского сада звонят ему по видеосвязи.
Как сообщила НГС родственница погибшей семьи,
— Он начал глазками реагировать на передвижения, какие-то действия происходящие, ему звонят из детского сада друзья по видео, он улыбается, но и плачет тоже. Показывает эмоции — это уже хорошо. Узнаёт бабушку и узнал дедушку по видео. Знает, что он Стас, на «привет» машет ручкой, на «как дела?» показывает «класс», — объяснила НГС одна из родственниц ребенка.
Стаса перевели с питания через трубки на питание с ложки, пока он в гипсе, но уже может сидеть под наклоном.
Напомним, что смертельная авария из трех автомобилей произошла
Семья из четырех человек находилась в автомобиле Honda Civic, после столкновения погибли
Если вы стали свидетелем аварии, у вас есть фотографии или видео с места происшествия, свяжитесь с родственниками пострадавших, работает WhatsApp:
1 апреля на трассе Новосибирск — Ордынское автобус с пассажирами врезался в «Шевроле-Ниву». В аварии погиб водитель «Нивы», еще 11 человек пострадали. У погибшего мужчины остались четверо малолетних детей.