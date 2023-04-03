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Начал узнавать родственников: 5-летний мальчик почти месяц лежит в больнице после потери семьи в ДТП

По словам родственника, ребенок узнает бабушку и дедушку, а друзья звонят ему по видеосвязи

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Семья мальчика погибла на трассе после столкновения с автобусом

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5-летний Стас, семья которого погибла в аварии с рейсовым автобусом в Новосибирской области, остается в больнице уже почти месяц. Мальчик начал реагировать глазами на передвижения, узнает близких, а друзья из детского сада звонят ему по видеосвязи.

Как сообщила НГС родственница погибшей семьи, 5-летний Стас еще в областной больнице в Новосибирске, по прогнозам врачей, он должен провести там минимум шесть недель. С мальчиком рядом всё время находится бабушка, мама погибшей в ДТП 30-летней Елены, из-за карантина других посетителей не пускают.

— Он начал глазками реагировать на передвижения, какие-то действия происходящие, ему звонят из детского сада друзья по видео, он улыбается, но и плачет тоже. Показывает эмоции — это уже хорошо. Узнаёт бабушку и узнал дедушку по видео. Знает, что он Стас, на «привет» машет ручкой, на «как дела?» показывает «класс», — объяснила НГС одна из родственниц ребенка.

Стаса перевели с питания через трубки на питание с ложки, пока он в гипсе, но уже может сидеть под наклоном.

Напомним, что смертельная авария из трех автомобилей произошла 9 марта на Ордынской трассе. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, по предварительным данным, водитель автомобиля Honda Civic ехал в сторону рабочего поселка Ордынское, но не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser и пассажирским рейсовым автобусом KIA Grandbird.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова

Семья из четырех человек находилась в автомобиле Honda Civic, после столкновения погибли 33-летний мужчина и 3-летний младший сын. 30-летняя Елена была в тяжелом состоянии в реанимации в Ордынской больнице, но после погибла. Старшего 5-летнего сына транспортировали в Новосибирск на вертолете, мальчик находится в областной больнице.

Если вы стали свидетелем аварии, у вас есть фотографии или видео с места происшествия, свяжитесь с родственниками пострадавших, работает WhatsApp: +7 913 941-75-66.

1 апреля на трассе Новосибирск — Ордынское автобус с пассажирами врезался в «Шевроле-Ниву». В аварии погиб водитель «Нивы», еще 11 человек пострадали. У погибшего мужчины остались четверо малолетних детей.

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