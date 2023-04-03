Начал узнавать родственников: 5-летний мальчик почти месяц лежит в больнице после потери семьи в ДТП

Стаса перевели с питания через трубки на питание с ложки, пока он в гипсе, но уже может сидеть под наклоном.

Напомним, что смертельная авария из трех автомобилей произошла 9 марта на Ордынской трассе. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, по предварительным данным, водитель автомобиля Honda Civic ехал в сторону рабочего поселка Ордынское, но не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser и пассажирским рейсовым автобусом KIA Grandbird.