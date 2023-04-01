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«Без отца осталось четверо детей»: что известно о мужчине, который погиб в страшном ДТП с автобусом на глазах у сына

По словам знакомой погибшего водителя, мужчина ехал с мальчиком в Новосибирск

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Погибший водитель возглавлял «Славгородский кирпичный завод»

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Утром 1 апреля в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На трассе Новосибирск — Ордынское автобус с пассажирами врезался в «Шевроле-Ниву». В аварии погиб водитель «Нивы» еще 11 человек пострадали. Знакомая погибшего водителя рассказала НГС, что у мужчины осталось четверо малолетних детей.

— С Владимиром мы знакомы более 20 лет. Владимир жил в Алтайском крае в городе Славгороде. Он возглавлял «Славгородский кирпичный завод». Мужчина из порядочной семьи имеет четверых несовершеннолетних детей. Сегодня он ехал в Новосибирск вместе с сыном, когда попал в ДТП, — рассказала НГС знакомая мужчины Галина.

По словам женщины, ребенок, который находился в автомобиле не пострадал.

— Там мальчик в «Ниве» сидел. Водитель, конечно, насмерть сразу. Мы начали помогать людям с автобуса вылазить. Мальчика жалко, первый раз такое видела, вообще не могла ребенка успокоить, — рассказала НГС очевидец аварии.

Где сейчас находится мальчик, неизвестно. Все подробности ДТП вы можете узнать в нашей хронике.

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