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СрочноАвтобус с пассажирами перевернулся в кювет
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«Разбили окошко и вытаскивать всех начали»: автобус с пассажирами улетел в кювет и перевернулся — онлайн о ДТП

На месте работают врачи и сотрудники полиции

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Серьезное ДТП произошло на трассе Новосибирск — Ордынское. Автобус с людьми перевернулся в кювет после столкновения с кроссовером Chevrolet Niva.

На месте работают врачи.

Собираем всю информацию об аварии в режиме онлайн.

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Появилось видео с места ДТП в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 Black

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Очевидец ДТП сообщил, что серьезно пострадавших среди пассажиров автобуса не было.

— Все они в порядке, немного в шоке были, — добавил очевидец.

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— Мы были там, когда это случилось! Разбили окошко и вытаскивать всех начали и вещи, — объяснил читатель НГС Сергей. — Кто виновен в этом ДТП, к сожалению, не увидел, всё было так быстро.

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Как сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black», на месте уже работают врачи, а очевидцы встретили две машины реанимации.

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В ГУ МВД по Новосибирской области ответили, что предоставят информацию о ДТП позже.

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По предварительной информации, ДТП произошло около 11:00. В кювете оказался автобус Новосибирск — Чистоозерное.

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