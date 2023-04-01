«Разбили окошко и вытаскивать всех начали»: автобус с пассажирами улетел в кювет и перевернулся — онлайн о ДТП

Появилось видео с места ДТП в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Поделиться
Очевидец ДТП сообщил, что серьезно пострадавших среди пассажиров автобуса не было.
— Все они в порядке, немного в шоке были, — добавил очевидец.
Поделиться
— Мы были там, когда это случилось! Разбили окошко и вытаскивать всех начали и вещи, — объяснил читатель НГС Сергей. — Кто виновен в этом ДТП, к сожалению, не увидел, всё было так быстро.
Поделиться
Как сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black», на месте уже работают врачи, а очевидцы встретили две машины реанимации.
Поделиться
В ГУ МВД по Новосибирской области ответили, что предоставят информацию о ДТП позже.
Поделиться
По предварительной информации, ДТП произошло около 11:00. В кювете оказался автобус Новосибирск — Чистоозерное.
Поделиться