Хоронят маму, отца и 3-летнего сына. Как семья разбилась в жутком ДТП — выжил только 5-летний мальчик

Впереди было три выходных, а дедушка из Камня-на-Оби пропустил семейный праздник, семья решила наверстать упущенное и навестить его самим, тем более они любят путешествовать.



— Еще накануне мама говорила: «Гололед, такая дорога, может быть, детей оставите дома?», — вспоминает Светлана. — Но Лена с Сашей всегда брали детей с собой, вместе ездили.