Хоронят маму, отца и 3-летнего сына. Как семья разбилась в жутком ДТП — выжил только 5-летний мальчик

Страшная авария произошла в Новосибирской области — погиб ребенок и его родители, за жизнь 5-летнего мальчика борются врачи. За несколько дней до трагедии в семье был настоящий праздник, потому что отмечали сразу двое именин. Не все смогли приехать, но впереди были праздничные выходные, поэтому Макеевы купили торт и отправились в Камень-на-Оби повидать родных. Сейчас родственники ищут свидетелей аварии и хотят доказать вину водителя другой машины, той, что пошла на встречку. Сестра погибшей рассказала НГС о том, как жили ее близкие и как произошла аварии по их версии.
Перед трагедией
9 марта ближе к вечеру Александр и Елена Макеевы купили торт, посадили двоих сыновей — 3-летнего Дениса и 5-летнего Стаса — на заднее сиденье своей «Хонды», как всегда пристегнули их ремнями и поехали в гости к отцу Александра Виктору в Камень-на-Оби. Накануне в семье было сразу два праздника, два дня рождения.
— У Дениса был день рождения 5 марта, ему исполнилось три года. И у моей сестры был день рождения 7 марта, ей исполнилось 30 лет, — рассказывает Светлана Матвеева, сестра Елены. — Получается, были праздничные дни, очень много людей пришли к нам в гости. Как будто бы прощание было такое напоследок.
Впереди было три выходных, а дедушка из Камня-на-Оби пропустил семейный праздник, семья решила наверстать упущенное и навестить его самим, тем более они любят путешествовать.
— Еще накануне мама говорила: «Гололед, такая дорога, может быть, детей оставите дома?», — вспоминает Светлана. — Но Лена с Сашей всегда брали детей с собой, вместе ездили.
Лобовое столкновение
В официальной сводке полиции сказано, что ДТП произошло примерно в 17:30 в Ордынском районе на автодороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар:
— Водитель автомобиля Honda Civic ехал в сторону рабочего поселка Ордынское, но, по предварительным данным, не справился с управлением. Машина столкнулась со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser и пассажирским рейсовым автобусом KIA Grandbird. Общественный транспорт выполнял маршрут Славгород — Новосибирск.
Автобус вез девятерых пассажиров, им помощь не потребовалась. Водитель автобуса и водитель Тойоты, с которой столкнулся автомобиль Макеевых, тоже обошлись без травм.
Светлана говорит, что многие начали обвинять Александра в том, что он пошел на обгон, тем самым погубил семью, но всё совсем не так (об этом им рассказал пассажир автобуса):
— Наши ехали по своей полосе, по встречной полосе ехал автобус, за автобусом ехал «крузак». «Крузак» начал обгонять автобус, не успел перестроиться, врезался в лобовую с нашей «Хондой». И «Хонда» отлетела еще под капот автобуса.
Александру было 33, мужчина погиб сразу. Маленький Денис прожил еще примерно полчаса, его держали на руках до приезда скорой помощи.
— Я была в гостях у мамы с бабушкой дома. Был обычный день и… так (плачет) нам позвонили. Позвонили с телефона Лены. Позвонила женщина какая-то. Она рыдала и сквозь слезы говорила, что семья попала в аварию, — восстанавливает события страшного дня Светлана. — Мама начала всё спрашивать, а женщина уже не могла ничего сказать. После мы узнали, что она держала на руках Дениса, он был еще жив после аварии. Повезли в Ордынку, по пути он умер.
Лену и ее старшего сына Стаса увезли в ордынскую больницу, на следующий день врачи решили, что ребенка можно транспортировать — мальчика перевезли на вертолете в областную больницу.
— Сейчас занимаемся похоронами, вот будем Дениса хоронить с Сашей во вторник, — еще до смерти дочери говорила мама Елены Светлана Валерьевна. Женщина записала видеообращение-благодарность тем, кто смог помочь.
Ее дочь умерла в ночь на 13 марта, хоронить Александра, Елену и Дениса будут в одно время.
В один миг
— Всё как в тумане, — делится мама Елены. — Семья в один миг разрушена вся. Поэтому... будьте осторожны.
В соцсетях Елены и Александра много семейных фотографий, фото совместных путешествий, кадры с ярких фотосессий. Они воспитывали детей, Елена занималась продажей косметики Oriflame, Александр подрабатывал в такси.
— Вообще они были очень яркими, эмоциональными, общительными, все их очень любили, — вспоминает сестра Елены. — Помню, на свадьбе у Лены было персиковое платье, а у Саши синий костюм с красным галстуком. Такое ощущение сейчас, что Лену и Сашу знали все. Звонят из университетов, школы, с прошлых работ.
Чуть-чуть отвлечься от ужаса родственникам помогают хлопоты:
— Как задумаешься, что с ними стало, что их больше нет, так сразу всё, плачем, рыдаем, успокаиваем друг друга, — делится Светлана. — Потом нужно решать много вопросов, приходишь в себя. А дальше снова накатывает это состояние безумного стресса.
Маленькому Стасу сделали операцию. Врачи сказали Светлане, что ее племянник может выжить, но потребуется сложная, серьезная реабилитация. И, конечно, много сил.
Редакция НГС приносит свои соболезнования родным и близким погибших.
Шансов выжить в лобовом столкновении мало, поэтому будьте осторожны, прежде чем совершить обгон. И обязательно пристегивайтесь.