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Тема дняОчевидец заявил о 4 погибших при взрыве
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Взрыв газа на Линейной

«2-летняя малышка и ее мама пропали»: родные ищут семью, жившую в доме на Линейной, где рухнул подъезд

В списках МЧС ни мамы, ни ребенка нет

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Надежда Белик и ее дочка Ангелина Белик не найдены

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Соседи и родственники разыскивают женщину с 2-летней дочерью. Они жили в доме, который сегодня взорвался на Линейной.

— Надежда Белик и 2-летняя малышка Ангелина Белик не найдены! Нет информации! Они жильцы дома Линейная, 39, 2-й подъезд. Родственники в шоковом состоянии, — написали в редакцию соседи женщины.

В Новосибирске ищут 22-летнюю Анну Нечуятову, которая была в квартире, когда произошел взрыв газа в жилом доме на Линейной.

Также ищут 25-летнюю Марию Каныгину — девушка жила в доме на Линейной, где сегодня взорвался газ.

Появилось видео момента взрыва.

Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.

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