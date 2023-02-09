«2-летняя малышка и ее мама пропали»: родные ищут семью, жившую в доме на Линейной, где рухнул подъезд

Соседи и родственники разыскивают женщину с 2-летней дочерью. Они жили в доме, который сегодня взорвался на Линейной.
— Надежда Белик и 2-летняя малышка Ангелина Белик не найдены! Нет информации! Они жильцы дома Линейная, 39, 2-й подъезд. Родственники в шоковом состоянии, — написали в редакцию соседи женщины.
В Новосибирске ищут 22-летнюю Анну Нечуятову, которая была в квартире, когда произошел взрыв газа в жилом доме на Линейной.
Также ищут 25-летнюю Марию Каныгину — девушка жила в доме на Линейной, где сегодня взорвался газ.
Появилось видео момента взрыва.
Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.