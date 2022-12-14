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Следователи возбудили уголовное дело после избиения восьмиклассника в школе под Новосибирском

В результате драки 14-летнего подростка госпитализировали

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Драка между подростками произошла после уроков на территории школы

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Следователи возбудили уголовное дело после драки возле школы в селе Новолуговом Новосибирской области. После конфликта восьмикласснику потребовалась помощь врачей.

По данным Следственного комитета, во время урока между двумя одноклассниками произошел словесный конфликт, который перерос в драку. После окончания занятий на территории школы 13-летний подросток избил 14-летнего. Другие дети снимали произошедшее на телефон. В результате случившегося 14-летнего подростка госпитализировали с телесными повреждениями.

— Следственным отделом по городу Обь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство с применением насилия), — сообщил в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас расследование дела продолжается.

Подробности драки журналисту НГС рассказал отчим 14-летнего мальчика Дениса. По его словам, эта драка не первая, в которой замешен 13-летний подросток.

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