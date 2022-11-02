«Подобная драка не первая»: подробности от отчима избитого под Новосибирском школьника

По словам Дениса, инцидент произошел 27 октября после уроков. Ребята повздорили в классе, что и привело к разборкам во дворе. Об этом отчиму рассказал пострадавший сын.



— Закончился урок ОБЖ, учитель сказал — составляйте стулья на парты и можете быть свободны. Когда сын ставил стул на парту, сзади произошел толчок от одноклассника, от которого ребенок чуть не упал. Началась словесная потасовка, которая продолжилась за дверями школы. Уже во дворе школы сына поджидала толпа зевак, а также обидчик, который позвал старших ребят, они раньше учились в этой школе, — пояснил Денис.

