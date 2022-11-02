«Подобная драка не первая»: подробности от отчима избитого под Новосибирском школьника
Из-за многочисленных травм мальчику предстоит долгий процесс реабилитации
В селе Новолуговом Новосибирской области во время драки пострадал школьник. Журналист НГС пообщался с отчимом 14-летнего мальчика Денисом, и узнали подробности инцидента.
Как рассказал отчим Денис (фамилию мужчина просил не указывать, как и данные сына. — Прим. ред.), сына уже выписали из больницы, и он вернулся домой. Однако из-за многочисленных травм учебный процесс придется отложить, так как ребенка ждет долгий процесс реабилитации.
— Сын получил черепно-мозговую травму, разрыв мягких тканей в полости рта, пришлось накладывать швы с внутренней стороны щеки. После инцидента начали шататься зубы, закрытый перелом носа. На лице множественные синяки и ссадины, — отметил мужчина.
По словам Дениса, инцидент произошел 27 октября после уроков. Ребята повздорили в классе, что и привело к разборкам во дворе. Об этом отчиму рассказал пострадавший сын.
— Закончился урок ОБЖ, учитель сказал — составляйте стулья на парты и можете быть свободны. Когда сын ставил стул на парту, сзади произошел толчок от одноклассника, от которого ребенок чуть не упал. Началась словесная потасовка, которая продолжилась за дверями школы. Уже во дворе школы сына поджидала толпа зевак, а также обидчик, который позвал старших ребят, они раньше учились в этой школе, — пояснил Денис.
Мужчина отметил, что во время драки сын не пытался ударить обидчика, так как побоялся, что его изобьют толпой. По словам Дениса, произошедший инцидент не первый случай, в котором замешан обидчик сына.
— До этого было подобное. Один мальчик из класса, в котором учится мой сын, перестал ходить в школу, сейчас переведен на индивидуальное обучение. Его избил этот же подросток, — отметил Денис.
После случившегося Денис с супругой пообщались с руководством школы, директор которой пообещал разобраться в этой ситуации. Также родители пострадавшего мальчика обратились в правоохранительные органы. По словам Дениса, сегодня сын ездил давать показания.