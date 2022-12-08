Грузовой поезд насмерть сбил 18-летнего парня в Бердске

Сегодня, 8 декабря, на станции Бердск в Новосибирской области грузовой поезд сбил
— Переходил железнодорожные пути в неположенном месте, при этом был в капюшоне и в наушниках, — сообщили в Восточном управлении СК на транспорте.
Увидев человека на путях, машинист подал сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.
На месте работают следователи и криминалисты.
— Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является несоблюдение правил безопасности, спешка, использование гаджетов, — напомнили в СК на транспорте.
Вчера вечером поезд сбил женщину на станции Новосибирск-Западный. По предварительным данным, пострадавшая пыталась зайти в вагон в момент закрытия дверей. Ее сумку зажало, пассажирка попыталась вытащить вещь, поскользнулась и упала. В это время поезд поехал, и женщине отрезало ногу.