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Тема дняПоезд насмерть сбил 18-летнего парня
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Грузовой поезд насмерть сбил 18-летнего парня в Бердске

Молодой человек переходил дорогу в наушниках и капюшоне

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Сейчас на месте работают криминалисты

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Сегодня, 8 декабря, на станции Бердск в Новосибирской области грузовой поезд сбил 18-летнего парня. Следователи начали проверку.

— Переходил железнодорожные пути в неположенном месте, при этом был в капюшоне и в наушниках, — сообщили в Восточном управлении СК на транспорте.

Увидев человека на путях, машинист подал сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

На месте работают следователи и криминалисты.

— Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является несоблюдение правил безопасности, спешка, использование гаджетов, — напомнили в СК на транспорте.

Вчера вечером поезд сбил женщину на станции Новосибирск-Западный. По предварительным данным, пострадавшая пыталась зайти в вагон в момент закрытия дверей. Ее сумку зажало, пассажирка попыталась вытащить вещь, поскользнулась и упала. В это время поезд поехал, и женщине отрезало ногу.

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