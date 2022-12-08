«Одну ногу сразу отрезало»: женщина попала под поезд, когда пыталась вырвать сумку из дверей

В транспортной полиции рассказали, как женщина лишилась ноги после того, как пыталась попасть в вагон электрички. Она поскользнулась, потому что пыталась вырвать застрявшую в дверях сумку.
Инцидент произошел вечером 7 декабря на станции Новосибирск-Западный. Пострадавшая — 42-летняя жительница Коченевского района, которая возвращалась домой из Новосибирска.
— По предварительным данным, в момент закрытия автоматических дверей электропоезда женщина пыталась войти в вагон, и ее сумку зажало в дверях. Пострадавшая предприняла попытку освободить свою вещь, поскользнулась и упала. В это время состав начал движение, и пострадавшая получила тяжелые травмы конечностей, — объяснили в управлении на транспорте МВД России по СФО.
Сейчас пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Как сообщил корреспонденту НГС источник, травмы женщины очень серьезные:
— Одну ногу ей отрезало сразу, вторая — раздроблена, и врачи не гарантируют, что смогут ее сохранить, — объяснил источник.
Восточное межрегиональное СУТ СК России также начало свою проверку.
Месяц назад, вечером 9 ноября, электропоезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел на 3328-м км пикета № 7 станции Новосибирск-Западный.