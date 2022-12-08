Электропоезд сбил женщину вечером на станции Новосибирск-Западный — следователи начали проверку

Вечером 7 декабря на станции Новосибирск-Западный электропоезд сбил
— По предварительным данным, причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта. В настоящее время женщина доставлена в больницу, ей оказывается необходимая помощь, — рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.
Следственным управлением проводится доследственная проверка, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
Месяц назад, вечером 9 ноября, электропоезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел на