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Электропоезд сбил женщину вечером на станции Новосибирск-Западный — следователи начали проверку

Пострадавшая находится в больнице

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Инцидент произошел вчера вечером

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Вечером 7 декабря на станции Новосибирск-Западный электропоезд сбил 42-летнюю женщину. Следователи проводят проверку.

— По предварительным данным, причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта. В настоящее время женщина доставлена в больницу, ей оказывается необходимая помощь, — рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Следственным управлением проводится доследственная проверка, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Месяц назад, вечером 9 ноября, электропоезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел на 3328-м км пикета № 7 станции Новосибирск-Западный.

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