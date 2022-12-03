Есть пострадавшие: прокуратура начала проверку после столкновения товарняка и легковушки в НСО

Транспортная прокуратура начала проверку после того, как грузовой поезд протаранил кроссовер KIA Sportage в Новосибирской области.
Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, авария произошла сегодня примерно в 09:00 в Искитимском районе на путях необщего пользования на регулируемом железнодорожном переезде.
— По предварительным данным, имеются пострадавшие. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — отметили в пресс-службе.
Недавно на перегоне Краснозерское — Хабары в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Позже появились кадры с места аварии.