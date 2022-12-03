В Новосибирской области товарняк протаранил легковой автомобиль

В Новосибирской области товарняк протаранил кроссовер KIA Sportage на переезде в Евсино. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ACT-54 Black».
По информации телеграм-канала, водитель серьезных травм не получил. На момент публикации в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области не прокомментировали аварию.
На видео заметно, что автомобиль встал на боковые колеса, удар от поезда пришелся на левую сторону машины.
Недавно на перегоне Краснозерское — Хабары в Новосибирской области произошло смертельное ДТП.