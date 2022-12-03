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В Новосибирской области товарняк протаранил легковой автомобиль

ДТП произошло на переезде в деревню Евсино

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Удар пришелся на левую сторону автомобиля

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В Новосибирской области товарняк протаранил кроссовер KIA Sportage на переезде в Евсино. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ACT-54 Black».

По информации телеграм-канала, водитель серьезных травм не получил. На момент публикации в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области не прокомментировали аварию.

На видео заметно, что автомобиль встал на боковые колеса, удар от поезда пришелся на левую сторону машины.

Недавно на перегоне Краснозерское — Хабары в Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

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