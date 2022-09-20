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«Произошла утечка аммиака в объеме 20 кг»: спасатели продолжают работать в здании хладокомбината

В мэрии заверили, что прилегающая территория не опасна для населения, превышения ПДК в воздухе не выявлено

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Утечка опасного газа произошла накануне, 19 сентября 2022 года

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Утечки аммиака из склада хладокомбината на улицу не было: химики произвели замеры наружного воздуха и выяснили, что превышения ПДК нет. Об этом сегодня, 20 сентября 2022 года, рассказали в мэрии Новосибирска.

— Силами МАСС при проведении разведки зоны заражения выявлено, что на лестничной площадке между первым и вторым этажом складского помещения произошла разгерметизация оборудования и утечка сжиженного аммиака в объеме 20 кг, — рассказали в муниципалитете. — Химико-радиометрическая лаборатория МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» произвела замеры наружного воздуха. Превышения ПДК в воздухе нет.

На самом предприятии спасатели продолжают ликвидировать последствия утечки.

ЧП на Новосибирском хладокомбинате произошло вчера, 19 сентября 2022 года. С территории предприятия были эвакуированы 300 человек (60 — из складского помещения), четверо сотрудников пострадали. Троих из медицинского учреждения отпустили лечиться дома, одного госпитализировали с диагнозом «ингаляционное отравление аммиаком».

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