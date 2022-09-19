Утечка аммиака произошла на Новосибирском хладокомбинате: 8 человек пострадали
300 человек эвакуированы
8 человек пострадали при утечке аммиака на Новосибирском хладокомбинате на улице Сибиряков-Гвардейцев.
По данным МЧС, на заводе работают экстренные службы, 300 человек эвакуированы, 8 человек обратились в медицинское учреждение с легкой степенью отравления. Как позже, уточнили в МЧС, три человека были госпитализированы.
— Утечка произошла на втором этаже, трубу работники перекрыли сами, — уточнили в ведомстве, — на месте работают оперативные группы главного управления МЧС и аварийно-спасательной службы Новосибирской области.
Ранее НГС писал об утечке опасного вещества из цистерны на железной дороге в Барабинске.