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СрочноУтечка аммиака на хладокомбинате
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Утечка аммиака произошла на Новосибирском хладокомбинате: 8 человек пострадали

300 человек эвакуированы

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На месте работают экстренные службы

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8 человек пострадали при утечке аммиака на Новосибирском хладокомбинате на улице Сибиряков-Гвардейцев.

По данным МЧС, на заводе работают экстренные службы, 300 человек эвакуированы, 8 человек обратились в медицинское учреждение с легкой степенью отравления. Как позже, уточнили в МЧС, три человека были госпитализированы.

— Утечка произошла на втором этаже, трубу работники перекрыли сами, — уточнили в ведомстве, — на месте работают оперативные группы главного управления МЧС и аварийно-спасательной службы Новосибирской области.

Ранее НГС писал об утечке опасного вещества из цистерны на железной дороге в Барабинске.

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