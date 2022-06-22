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Утечку опасного вещества устранили на станции в Новосибирской области

В Барабинске работали спасатели

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Для устранения утечки пришлось разгрузить контейнер с 80 емкостями

Для устранения утечки пришлось разгрузить контейнер с 80 емкостями

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В городе Барабинске Новосибирской области ликвидировали утечку опасного вещества из контейнера на железнодорожной станции. На это потребовалось около суток.

О том, что в контейнере обнаружилась течь, стало известно вечером 20 июня. Внутри находилось 80 емкостей на 200 литров с веществом толуилендиизоцианатом. Оно опасно при вдыхании и попадании на кожу. На месте работали спасатели и специалисты компании «Экоспас».

— По состоянию на 21:00 21 июня специалистами «Экоспаса» произведена разгрузка контейнера, в котором находились бочки. Капельное истечение вещества ликвидировано, угрозы не представляет, — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области.

На месте работали 35 человек и 6 единиц техники.

В январе утечка опасного газа произошла на железнодорожной станции в Первомайском районе Новосибирска. На месте работали спасатели. НГС следил за происходящим в онлайн-трансляции.

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