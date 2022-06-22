Утечку опасного вещества устранили на станции в Новосибирской области
В Барабинске работали спасатели
В городе Барабинске Новосибирской области ликвидировали утечку опасного вещества из контейнера на железнодорожной станции. На это потребовалось около суток.
О том, что в контейнере обнаружилась течь, стало известно вечером
— По состоянию на 21:00
На месте работали 35 человек и 6 единиц техники.
В январе утечка опасного газа произошла на железнодорожной станции в Первомайском районе Новосибирска. На месте работали спасатели. НГС следил за происходящим в онлайн-трансляции.