Опасная жидкость вытекла из контейнера на ж/д путях в НСО — на месте работают спасатели
Утечку обнаружили в Барабинске
В Барабинске устраняют утечку опасного вещества из контейнера, который находится на железнодорожной станции. Его везли из Владивостока до станции Силикатной на Московской железной дороге, течь заметили вечером 20 июня.
Вещество толуилендиизоцианат опасно при вдыхании и попадании на кожу. Оно истекало со скоростью 1–2 капли в минуту. Вечером контейнер отогнали на тупиковый путь и оцепили. Также на место пригнали автоцистерну пожарно-спасательной части
— Превышения допустимой концентрации веществ не обнаружено. Специалистами установлено, что происходит утечка с интервалом 1–2 капли в минуту, что позволяет при соблюдении определенных требований приступить к работам по ее устранению. Место розлива жидкости пролито водой и обложено абсорбентом, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по НСО.
В контейнере находилось 80 емкостей с толуилендиизоцианатом, объем каждой из них — 200 литров. Платформы с контейнером переместили на разгрузочную площадку, чтобы найти емкости с протечкой. На месте для контроля за обстановкой находится группа спасателей.
— Пострадавших нет. Угрозы для местных жителей нет, ближайшие дома находятся около полутора километров от места происшествия, — добавили в МЧС.
Для работ привлекли 47 человек и 8 единиц техники.
В январе утечка опасного газа диметиламина произошла на железнодорожной станции в Первомайском районе. На месте работали экстренные службы. Также туда отправился корреспондент НГС Виктор Бобровников. Мы собрали в онлайн-репортаже всю информацию о произошедшем.