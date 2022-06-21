Опасная жидкость вытекла из контейнера на ж/д путях в НСО — на месте работают спасатели

В Барабинске устраняют утечку опасного вещества из контейнера, который находится на железнодорожной станции. Его везли из Владивостока до станции Силикатной на Московской железной дороге, течь заметили вечером 20 июня.

Вещество толуилендиизоцианат опасно при вдыхании и попадании на кожу. Оно истекало со скоростью 1–2 капли в минуту. Вечером контейнер отогнали на тупиковый путь и оцепили. Также на место пригнали автоцистерну пожарно-спасательной части № 51 . Специалисты центра «Экоспас» из Новосибирска и Омска провели замеры количества вещества в воздухе.