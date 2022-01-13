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СрочноАммиак из цистерны разлился на Первомайке: онлайн
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Аммиак разлился из цистерны на Первомайке: МЧС и РЖД дали свои комментарии — онлайн

Сейчас на месте работают спасатели

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Машины спасателей были замечены в Первомайском районе

Машины спасателей были замечены в Первомайском районе

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В Первомайском районе на станции Инской повредили цистерну с аммиаком. Инцидент, по информации источника НГС, произошел вчера поздно вечером. Сегодня проблему пытаются устранить. Сейчас на место стягиваются силы спасателей.

Собираем всю актуальную информацию в нашем онлайн-репортаже.

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Инцидент прокомментировали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги:

— При осмотре грузового состава на станции Инская в Новосибирске сотрудниками ОАО «РЖД» была выявлена капельная течь груза (безводный газ) одной железнодорожной цистерны. Для устранения течи и аварийной ситуации вагон отправлен на специализированный путь. На месте незамедлительно были развернуты силы и средства для ликвидации последствий инцидента.

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Александра Бруня

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Появилось первое фото.

На место стянули силы спасателей

На место стянули силы спасателей

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Александра Бруня

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Пострадавших, по данным МЧС по Новосибирской области, нет.

— Экологической угрозы и угрозы населению нет. На движение других поездов происшествие не повлияло. На постоянной основе осуществляются замеры и контроль воздуха и окружающей среды. Для этого развернуты посты разведки, работает химико-радиометрическая лаборатория. По состоянию на 13 января 13:00 местного времени превышения ПДК в воздухе нет. В настоящее время данное место находится под мониторингом подразделений аварийно-спасательной службы «ЭКОСПАС», Западно-Сибирской железной дороги и Главного управления МЧС России по Новосибирской области до полной ликвидации последствий инцидента, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

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Александра Бруня

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В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали ситуацию.

— Вчера, 12 января, в дежурные службы поступила информация, что в 14:15 (мск) при осмотре грузового состава на станции Инская в г. Новосибирск сотрудниками ОАО «РЖД» была выявлена капельная течь груза (безводный газ) одной железнодорожной цистерны. Для устранения течи и аварийной ситуации вагон отправлен на специализированный путь. Для ликвидации последствий инцидента на месте незамедлительно развернули силы и средства, организовано взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами и службами, — рассказали в ведомстве.

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Александра Бруня

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— В Первомайском районе повредили цистерну с аммиаком. По предварительной информации, там 27 тонн и постепенно они выливаются. Всё произошло в ночь на сегодня, вчера поздно вечером. Уже приезжал генерал, руководитель МЧС нашего, едет собственник из Омска. Сейчас там должна быть и администрация района, — сообщил источник НГС.

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