Инцидент прокомментировали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги:

— При осмотре грузового состава на станции Инская в Новосибирске сотрудниками ОАО «РЖД» была выявлена капельная течь груза (безводный газ) одной железнодорожной цистерны. Для устранения течи и аварийной ситуации вагон отправлен на специализированный путь. На месте незамедлительно были развернуты силы и средства для ликвидации последствий инцидента.