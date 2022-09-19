Четырех рабочих с хладокомбината доставили в больницу — в каком они состоянии
Люди отравились аммиаком при утечке
В Минздраве Новосибирской области рассказали о состоянии рабочих Новосибирского хладокомбината, отравившихся аммиаком при утечке:
— Четырех пострадавших доставили в больницу, обследовали на уровне приемного покоя, одного госпитализировали, — рассказали в ведомстве.
Утечка аммиака произошла сегодня утром в производственном здании Новосибирского хладокомбината, по адресу улица Сибиряков-Гвардейцев, 54. Как рассказал НГС один из работников производства, старую трубу, по которой шла подача опасного газа, случайно пробили при ремонте. 300 человек самостоятельно эвакуировались до появления спасателей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ОАО «Новосибхолод» (ОАО «Новосибирский Хладокомбинат») основан в 2009 году, основной вид деятельности — производство мороженого. Генеральный директор — Мисюра Алексей Александрович. Чистая прибыль компании на конец 2021 года составила 184,1 миллиона рублей.
Ранее НГС опубликовал фото с места ЧП: там работают спасатели.