Сотрудники сами перекрыли трубу с утечкой: что происходит рядом с хладокомбинатом — фото от спасателей
В результате ЧП 8 человек пострадали, троих из них госпитализировали
Фотографии с места утечки аммиака на Новосибирском хладокомбинате опубликовали спасатели МЧС. На улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска работают также сотрудники МАСС.
Трубу, из которой произошла утечка, по данным МЧС, перекрыли сотрудники предприятия. 300 человек самостоятельно эвакуировались еще до прибытия спасателей.
По предварительной информации спасателей, три человека были госпитализированы с легкой степенью отравления аммиаком.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ОАО «Новосибхолод» (ОАО «Новосибирский Хладокомбинат») основан в 2009 году, основной вид деятельности — производство мороженого. Генеральный директор — Мисюра Алексей Александрович. Чистая прибыль компании на конец 2021 года составила
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