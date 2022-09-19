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Тема дняУтечка аммиака на хладокомбинате
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Сотрудники сами перекрыли трубу с утечкой: что происходит рядом с хладокомбинатом — фото от спасателей

В результате ЧП 8 человек пострадали, троих из них госпитализировали

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По информации МЧС, утечка аммиака произошла в помещении на втором этаже

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Фотографии с места утечки аммиака на Новосибирском хладокомбинате опубликовали спасатели МЧС. На улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска работают также сотрудники МАСС.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 8 человек

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 8 человек

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Трубу, из которой произошла утечка, по данным МЧС, перекрыли сотрудники предприятия. 300 человек самостоятельно эвакуировались еще до прибытия спасателей.

На место ЧП выехала оперативная группа спасателей для уточнения информации

На место ЧП выехала оперативная группа спасателей для уточнения информации

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По предварительной информации спасателей, три человека были госпитализированы с легкой степенью отравления аммиаком.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ОАО «Новосибхолод» (ОАО «Новосибирский Хладокомбинат») основан в 2009 году, основной вид деятельности — производство мороженого. Генеральный директор — Мисюра Алексей Александрович. Чистая прибыль компании на конец 2021 года составила 184,1 миллиона рублей.

Ранее НГС писал об утечке опасного газа на железной дороге в Барабинске.

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