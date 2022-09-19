ЧП на Новосибирском хладокомбинате: работники заявили, что их закрыли в помещении после ликвидации утечки

Работники Новосибирского хладокомбината рассказали НГС о том, что было на предприятии после утечки аммиака. ЧП произошло сегодня, 19 сентября 2022 года, около 12 часов дня. По информации МЧС, 300 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Восемь работников предприятия обратились за медицинской помощью.



— Пробили трубу, я позвонил, чтоб остановили подачу аммиака, а потом мы вышли просто из здания, — рассказал один из работников производства на условиях анонимности, — точно не знаю, по какой причине [пробили], но трубы тут не менялись десятилетиями.