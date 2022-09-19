ЧП на Новосибирском хладокомбинате: работники заявили, что их закрыли в помещении после ликвидации утечки
Проверкой происшествия на предприятии занялась прокуратура
Работники Новосибирского хладокомбината рассказали НГС о том, что было на предприятии после утечки аммиака. ЧП произошло сегодня, 19 сентября 2022 года, около 12 часов дня. По информации МЧС, 300 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Восемь работников предприятия обратились за медицинской помощью.
— Пробили трубу, я позвонил, чтоб остановили подачу аммиака, а потом мы вышли просто из здания, — рассказал один из работников производства на условиях анонимности, — точно не знаю, по какой причине [пробили], но трубы тут не менялись десятилетиями.
На месте ЧП работали корреспонденты НГС, которые узнали подробности произошедшего. Сотрудники фирм, арендующих помещения на территории хладокомбината, в большинстве своем не успели понять, что произошло.
— Услышали взрыв, потом нас эвакуировали, — рассказал корреспонденту НГС один из них.
Если арендаторы дожидались ликвидации последствий утечки аммиака на улице, работников самого «Новосибхолода» на свежий воздух так и не выпустили.
— Нам люди пишут, что их закрыли в административном здании и не выпускают, — рассказала работница фирмы, арендующей на Сибиряков-Гвардейцев, 54 помещение.
В 13:30 мужчина в форме охранника заявил корреспонденту НГС, что всех работников хладокомбината давно отпустили по домам.
Также он добавил, что все комментарии можно получить в штабе ликвидации ЧП, который располагается на территории Новосибирского хладокомбината и куда он никого не пустит.
Спустя полчаса после этого диалога в редакцию НГС написал один из работников «Новосибхолода» и рассказал, что сотрудники предприятия до сих пор заперты в административном корпусе.
— Мы просто вышли из здания, минут через 20 нам сказали выйти за проходную и ждать на улице, — написал он. — Потом нам сказали подняться на третий этаж административного здания, а через час пришли начальники и сказали, что приехали журналисты и теперь никому нельзя покидать здание, типа нас охрана никого не выпустит. Сейчас сидим, смотрим фильм (около 14 часов дня. — Прим. ред), который на проекторе включили.
В это время на территории предприятия продолжали работать спасатели. Также на улицу Сибиряков-Гвардейцев подъехали полицейские, по информации пресс-службы регионального главка МВД, для обеспечения общественного порядка.
Арендаторы помещений, в отличие от сотрудников хладокомбината, дожидались ликвидации последствий утечки на улице:
По данным сервиса «Контур.Фокус», ОАО «Новосибхолод» (ОАО «Новосибирский Хладокомбинат») основан в 2009 году, основной вид деятельности — производство мороженого. Генеральный директор — Мисюра Алексей Александрович. Чистая прибыль компании на конец 2021 года составила 184,1 миллиона рублей, выручка — 2,2 млрд.
В пресс-службе областного следственного управления СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что процессуальная проверка по поводу произошедшего пока не ведется.
Дозвониться до Новосибирского хладокомбината корреспонденту НГС не удалось. Собственное разбирательство по факту утечки начала прокуратура.
— Организована проверка деятельности ОАО «Новосибирский хладокомбинат», — рассказал пресс-секретарь ведомства Сергей Чернов, — установлено, что сегодня, 19.09.2022, на территории указанного предприятия произошла утечка аварийно химически опасного вещества, в результате чего пострадали 4 работника. Прокуратура проверит соблюдение сотрудниками указанной организации законодательства о промышленной безопасности и об охране труда.
Ранее НГС опубликовал фото с места ЧП: там работали спасатели МАСС и МЧС.