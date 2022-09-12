СЕЙЧАС +9°С
Пробки 6/10
usd 60.47
eur 60.86
Тема дняВ каких ТЦ привиться от ковида
Все новости
Все новости

Появилось фото бетонной плиты, с которой упал 15-летний подросток в Бердске

После происшествия он умер в больнице

2 460

Следователи сфотографировали место происшествия

Поделиться

Следователи опубликовали фото с места, где разбился 15-летний мальчик в Бердске. По версии следствия он упал с бетонной плиты, на которой сидел вместе с другом 9 сентября.

— Потерпевший с ранее знакомым подростком играли в мобильные игры на телефоне, сидя на бетонной плите между домами по улице Рогачева города Бердска Новосибирской области, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Подросток почувствовал себя плохо, упал с плиты и разбился. Сейчас начата проверка по факту «причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности 15-летнему мальчику» по статье 118 УК РФ.

Как рассказал НГС источник в правоохранительных органах, подростку стало плохо после того, как он покурил электронную сигарету, но связано ли это с его смертью — пока неизвестно.

Ранее НГС писал о том, как именно убивают детей вейпы: они взрываются во рту и бьют по легким хуже, чем ковид.

По теме

Следователи
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2