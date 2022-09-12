Появилось фото бетонной плиты, с которой упал
15-летний подросток в Бердске
После происшествия он умер в больнице
Следователи опубликовали фото с места, где разбился 15-летний мальчик в Бердске. По версии следствия он упал с бетонной плиты, на которой сидел вместе с другом 9 сентября.
— Потерпевший с ранее знакомым подростком играли в мобильные игры на телефоне, сидя на бетонной плите между домами по улице Рогачева города Бердска Новосибирской области, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Подросток почувствовал себя плохо, упал с плиты и разбился. Сейчас начата проверка по факту «причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности 15-летнему мальчику» по статье 118 УК РФ.
Как рассказал НГС источник в правоохранительных органах, подростку стало плохо после того, как он покурил электронную сигарету, но связано ли это с его смертью — пока неизвестно.
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