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Почувствовал себя плохо и упал: что известно о смерти 15-летнего подростка в Бердске

Следователи начали проверку инцидента — по какой статье могут завести уголовное дело

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Уголовное дело пока не возбуждено

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После смерти подростка, покурившего электронную сигарету, следователи Бердского отдела СК проводят проверку по факту «причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности 15-летнему мальчику». Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного управления ведомства. В том случае, если проверка закончится возбуждением уголовного дела по статье 118 УК РФ, виновнику смерти подростка грозит наказание до трех лет колонии.

По данным следствия, трагический инцидент произошел в пятницу, 9 сентября:

— Потерпевший совместно с ранее знакомым подростком играли в мобильные игры на телефоне, сидя на бетонной плите между домами по улице Рогачева города Бердска Новосибирской области, — рассказала пресс-секретарь ведомства кристина Зязева. — Через какое-то время потерпевший почувствовал ухудшение состояния здоровья и упал с данной плиты.

Очевидцы происшествия вызвали скорую, но спасти ребенка не удалось. Он скончался в больнице.

Как рассказал НГС источник в правоохранительных органах, подростку стало плохо после того, как он покурил электронную сигарету, но связано ли это с его смертью — пока неизвестно.

В пресс-центре мэрии Бердска журналисту НГС заявили, что комментарии по поводу произошедшего не дают.

Ранее НГС писал о том, как именно убивают детей вейпы: они взрываются во рту и бьют по легким хуже, чем ковид.

Электронная сигаретаПодросток умер
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