Почувствовал себя плохо и упал: что известно о смерти 15-летнего подростка в Бердске

После смерти подростка, покурившего электронную сигарету, следователи Бердского отдела СК проводят проверку по факту «причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности 15-летнему мальчику». Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного управления ведомства. В том случае, если проверка закончится возбуждением уголовного дела по статье 118 УК РФ, виновнику смерти подростка грозит наказание до трех лет колонии.

