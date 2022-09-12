Почувствовал себя плохо и упал: что известно о смерти 15-летнего подростка в Бердске
Следователи начали проверку инцидента — по какой статье могут завести уголовное дело
После смерти подростка, покурившего электронную сигарету, следователи Бердского отдела СК проводят проверку по факту «причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности 15-летнему мальчику». Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного управления ведомства. В том случае, если проверка закончится возбуждением уголовного дела по статье 118 УК РФ, виновнику смерти подростка грозит наказание до трех лет колонии.
По данным следствия, трагический инцидент произошел в пятницу, 9 сентября:
— Потерпевший совместно с ранее знакомым подростком играли в мобильные игры на телефоне, сидя на бетонной плите между домами по улице Рогачева города Бердска Новосибирской области, — рассказала пресс-секретарь ведомства кристина Зязева. — Через какое-то время потерпевший почувствовал ухудшение состояния здоровья и упал с данной плиты.
Очевидцы происшествия вызвали скорую, но спасти ребенка не удалось. Он скончался в больнице.
Как рассказал НГС источник в правоохранительных органах, подростку стало плохо после того, как он покурил электронную сигарету, но связано ли это с его смертью — пока неизвестно.
В пресс-центре мэрии Бердска журналисту НГС заявили, что комментарии по поводу произошедшего не дают.
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