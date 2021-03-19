Взрываются во рту и бьют по легким хуже, чем COVID: как вейпы медленно убивают российских школьников

Ученик гимназии из Екатеринбурга оказался на больничном после того, как попытался закурить вейп. Устройство взорвалось прямо во рту у подростка. У мальчика выбиты зубы.
— Разновидностей вейпов (или электронных сигарет, как их правильнее называть) очень много. И в последние годы их стало еще больше, — рассказывает эксперт по электронным сигаретам Александр. — Сейчас в тренде так называемые POD-системы, благодаря их эргономичности и малым размерам.
Александр работает с вейпами с 2015 года. Он рассказал, какие электронные сигареты бывают, что входит в состав жидкости для них и почему устройство может взорваться во рту у того, кто его использует. А о последствиях их использования для организма рассказали главный нарколог УрФО и врач-пульмонолог.
Что такое вейп?
Каждая электронная сигарета состоит из двух частей: испарительной камеры и аккумуляторного блока.
— Испарительная камера бывает закрытого типа (бак) и открытого (дрипка, от английского слова drip — капать). В герметичный бак пользователь заливает жидкость для парения, — говорит Александр. — Жидкость пропитывает вату внутри испарительного элемента, которая обычно стоит либо внутри спирали, либо вокруг нее. Спираль нагревается от подаваемого напряжения, и с ваты испаряется жидкость, которую ты и вдыхаешь. В дрипке бака нет. Перед каждыми 3–5 затяжками пользователю необходимо вручную накапать жидкость на вату и спираль.
Вторая часть, из-за которой у вейперов и возникает большинство проблем, — аккумуляторный блок.
— Аккумулятор собственно подает напряжение на испаритель. Бывают электронные сигареты со встроенными аккумуляторами и съемными. В электронные сигареты идут только высокотоковые аккумуляторы, которые способны отдавать высокую мощность длительное время.
Какие электронные сигареты бывают?
Основных типов электронных сигарет четыре. Это боксмоды с самой глубокой настройкой, мехмоды, в которых нет электронной платы, эргономичные POD-системы, или поды, и одноразовые вейпы, рассчитанные на ограниченное количество затяжек. Последние вы можете знать под брендом HQD. Подобные устройства становятся всё более и более популярными, особенно среди подростков и любителей клубной жизни.
— HQD работают точно так же, как обычная электронная сигарета. Только там значительно меньше аккумулятор и бак, и работают они от затяжки, потому что там стоит датчик, — объясняет эксперт. — По сути, это тот же самый под, только меньше и его нельзя перезаправлять.
Почему вейпы взрываются во рту?
— Пойти не так что-то может по нескольким причинам. Самая распространенная — невнимательность пользователя, пренебрежение техникой безопасности и использование неправильных аккумуляторов, — говорит эксперт.
Электронные сигареты делятся на условные два вида: боксмоды с электронными платами (их еще называют просто «платами») и мехмоды, механические моды.
— В первые устройства встроены электронные компоненты, с помощью которых можно регулировать напряжение, которое подается на испаритель. Пар обычно совершенно прохладный на выходе, — рассказывает эксперт. — Но регулировать температуру пара можно на платах, регулируя мощность, подаваемую на испаритель. Самый безопасный вариант — использование платы.
— В механических модах отсутствует какая-либо электроника внутри, — продолжает эксперт. — А напряжение подается путем механического зажатия кнопки. Это — самый опасный вариант, так как нет никаких защит от чего-либо.
Основных нарушений техники безопасности, которые могут привести ко взрыву аккумулятора, четыре:
- неправильная установка аккумулятора. У них, как у батареек, есть плюсовой контакт и минусовой;
- устаревание аккумулятора. В среднем их нужно менять раз в год. Это очень примерное значение, многое зависит от использования;
- попадание на аккумулятор металлических частей. Проволока, стружка, маленькие кусочки металла. Поэтому ни в коем случае нельзя носить аккумуляторы в кармане, сумке и так далее. Потому что велика вероятность, что при соприкосновении с металлическими частями аккумулятор начнет отдавать энергию и, соответственно, взорвется;
- проблемы с термоусадкой. На аккумуляторах есть небольшая пластиковая прослойка, называемая термоусадкой. Если она пришла в негодность, ее необходимо немедленно поменять. Иначе может возникнуть короткое замыкание и взрыв.
«Болезнь вейперов»
С лета 2019-го по середину февраля 2020-го (после началась пандемия COVID-19 и количество заболевших «болезнью вейперов» считать перестали) в США 2807 человек были госпитализированы с диагнозом «повреждение легких, связанное с вейпингом». 69 человек погибли.
Первые симптомы «болезни вейперов», тяжелого заболевания легких, которое также называют VAPI, EVAPI или E/VAP, напоминают ОРВИ. А затем пневмонию. Вот только пациенты с «болезнью вейперов» обычно не реагируют на антибиотики, и постепенно им становится всё хуже. После лечения в госпитале у таких переболевших есть вероятность рецидива.
— Вейпы гораздо вреднее сигарет, — предупреждает врач-пульмонолог клиники «УГМК-Здоровье» Ольга Воронцова. — При табакокурении вдыхаемая смесь попадает только в бронхи и травмирует внутреннюю выстилку, реснички. А дальше никуда не идет. Негативное влияние табакокурения гораздо проще нейтрализовать, если человек всё-таки начинает страдать бронхитами. Бронхи более доступны для оказания лечебных мероприятий.
— Электронные устройства предполагают испарение жидкости. Глицерин, пропиленгликоль, которые входят в ее состав, в итоге попадают не только в бронхи, но и на легочные ткани, — продолжила пульмонолог. — С течением времени она задевает альвеолы, это ткань легкого, которая утрачивает свою эластичность раз и навсегда.
Пока статистических данных о «болезни вейперов» немного — прошло еще недостаточно времени с момента, когда электронные устройства начали набирать популярность. Но уже сейчас ясно: заявления о том, что парение вейпов «на 99% безопаснее» курения, в интернете превратившиеся в мемы, мягко говоря, необоснованны, считает пульмонолог.
Еще одна проблема в том, что вейперы могут долго не замечать фатальных изменений в легких.
— Перспективы у вейперов не очень радужные. И что с этим делать — большой вопрос. Сначала всё хорошо-хорошо, а потом, с какого-то этапа, в легких вейперов начнутся необратимые изменения. И, соответственно, ухудшится качество жизни. Это отсроченные результаты, которые мы сейчас не заметили, не увидели, не поняли. А когда поняли, уже опоздали, — добавила пульмонолог.
Из чего состоит жидкость для вейпа?
Основных компонентов жидкости для вейпов (ее еще называют «жижа») три. Это глицерин, пропиленгликоль и ароматизатор. В зависимости от соотношения глицерина и пропиленгликоля меняются свойства жидкости.
— Глицерин — основной источник испарения. При нагревании распадается в основном на воду. Густые облака пара именно он и делает. Чем больше глицерина, тем больше пара, и наоборот, — объясняет эксперт по вейпам Александр. — Но глицерин плохо подвержен диффузии с ароматизаторами, и, если его много, вкус будет не очень насыщенным.
За насыщенность вкуса жидкости для вейпинга отвечает пропиленгликоль. По консистенции он напоминает воду, и, если смешать пропиленгликоль с вязким глицерином, жидкость не будет слишком густой.
— Плюс пропиленгликоль отвечает за так называемый удар по горлу, или же «тх» в простонародье (TH — troat heat c английского). Чем больше пропилена — тем сильнее бьет по горлу при затяжке. И наоборот, — говорит эксперт.
Третье вещество — ароматизатор. По словам эксперта, в ход идут обычные пищевые ароматизаторы, которые добавляют в еду и напитки. Насыщенность вкуса и качество ароматизаторов бывают очень разными, в России высоко ценятся зарубежные.
И, конечно, в жидкости для вейпа добавляют никотин. Часто, но не всегда. По словам эксперта, самые популярные его дозировки из сегмента низкого никотина —
— Часто спрашивают, насколько содержание никотина в жидкости соотносится с его содержанием в сигарете. Но это очень условное понятие, соотнести можно только примерно. Если пользователь хочет просто быстро перекурить, берет жидкость с высоким содержанием никотина, и вперед. Выходит примерно как сигарета. Если хочет просто посидеть, расслабиться, берет низкий никотин, и продолжительность у такого парения какая угодно.
Еще безникотиновые жидкости используют те, кто переходит на вейп, чтобы бросить курить обычные сигареты. Это же, по словам эксперта, и последний уровень перед бросанием парения.
Зависимость
Главный врач Свердловской областной наркологической больницы Антон Поддубный называет вейпы коварными устройствами из-за успешных маркетинговых ходов, благодаря которым вейпы становятся популярными среди молодежи и подростков и вызывают зависимость.
— В Соединенных Штатах изначально использовали вейпы как способ доведения наркотического вещества до цели — органов мышления — с помощью курения. В жидкости можно разбавить любое вещество и употреблять его. Это просто способ введения препарата, как то: с помощью инъекции или таблетированный, — говорит нарколог Антон Поддубный.
Электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака маркетологи часто позиционируют как способ бросить курить сигареты. Но это не работает.
— Из-за отсутствия горения в вейпах нет влияния смол на организм. Но на него влияют другие вещества. И зависимость никотиновая никуда не девается. Человек может вернуться обратно к курению табака. Самое коварство всего этого устройства в том, что оно модное среди молодежи, — добавил нарколог. — Это новинка относительная. И это вроде как безобидно: все знают, что табак вреден. Поэтому вейпы используют как некую замену, но красивое пускание дыма формирует некую субкультуру вейперов.
— Как ни крути, табачные изделия потребляются человечеством сотни лет. И последствия все изучены и понятны, поэтому существуют ограничения. Сейчас в отношении жидкостей для электронных сигарет сделаны попытки урегулирования состава. Определенная концентрация никотина должна быть и так далее. Но вопрос качества продукции остается максимально открытым. Огромное количество вейпов производится кустарно, а на жидкости я что-то не видел, что распространяются акцизные маркировки (хотя с 1 января это обязательно. — Прим. ред.).
Летом 2020-го Госдума запретила курить вейпы, IQOS и кальяны в ресторанах. Их приравняли к сигаретам. Именно этот закон уравнял табачные изделия и все для вейпа в запрете продажи несовершеннолетним.
В ноябре в Екатеринбурге тело 11-летнего школьника нашли под окнами 16-этажки. После стало известно, что он расстроился из-за того, что мама забрала у него вейп.
Ранее в элитной школе Екатеринбурга уже поднималась проблема вейпов — родители жаловались, что ученики безнаказанно курят вейпы и употребляют снюс в школьных туалетах. Чем для детей опасны снюсы, мы рассказывали в этом материале.