Взрываются во рту и бьют по легким хуже, чем COVID: как вейпы медленно убивают российских школьников

Ученик гимназии из Екатеринбурга оказался на больничном после того, как попытался закурить вейп. Устройство взорвалось прямо во рту у подростка. У мальчика выбиты зубы.



— Разновидностей вейпов (или электронных сигарет, как их правильнее называть) очень много. И в последние годы их стало еще больше, — рассказывает эксперт по электронным сигаретам Александр. — Сейчас в тренде так называемые POD-системы, благодаря их эргономичности и малым размерам.



Александр работает с вейпами с 2015 года. Он рассказал, какие электронные сигареты бывают, что входит в состав жидкости для них и почему устройство может взорваться во рту у того, кто его использует. А о последствиях их использования для организма рассказали главный нарколог УрФО и врач-пульмонолог.



Что такое вейп?