Сидели на бетонной плите, курили электронную сигарету:
15-летний подросток разбился, упав с метровой высоты
Следователи проводят проверку по факту инцидента в Бердске
В Бердске
— Они с другом сидели на бетонной плите, соединяющей два дома, и курили. Он и кувыркнулся назад, — рассказал НГС источник в правоохранительных органах. — Упал с высоты чуть больше метра, головой вниз.
Подростка доставили в больницу, но спасти его медикам не удалось. Спустя несколько часов он скончался. Точную причину смерти школьника установят эксперты, пока сказать, связана ли она с электронной сигаретой, нельзя. Инцидентом уже заинтересовались в следственном комитете:
— Проводится доследственная проверкам, по результатам будет принято процессуальное решение, — прокомментировала ситуацию старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Кристина Зязева.
Ранее НГС писал о том, что подросток погиб, отравившись порами неизвестного вещества. Вместе с друзьями мальчик вдыхал газ из баллончика.