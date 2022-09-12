СЕЙЧАС +10°С
Пробки 4/10
usd 60.47
eur 60.86
Тема дняЧто за гул на левом берегу?
Все новости
Все новости

Сидели на бетонной плите, курили электронную сигарету: 15-летний подросток разбился, упав с метровой высоты

Следователи проводят проверку по факту инцидента в Бердске

1 114

Связана ли смерть школьника с курением электронной сигареты, пока неизвестно

Поделиться

В Бердске 15-летний мальчик умер после того, как покурил электронную сигарету. ЧП произошло в пятницу, 9 сентября 2022 года.

— Они с другом сидели на бетонной плите, соединяющей два дома, и курили. Он и кувыркнулся назад, — рассказал НГС источник в правоохранительных органах. — Упал с высоты чуть больше метра, головой вниз.

Подростка доставили в больницу, но спасти его медикам не удалось. Спустя несколько часов он скончался. Точную причину смерти школьника установят эксперты, пока сказать, связана ли она с электронной сигаретой, нельзя. Инцидентом уже заинтересовались в следственном комитете:

— Проводится доследственная проверкам, по результатам будет принято процессуальное решение, — прокомментировала ситуацию старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Кристина Зязева.

Ранее НГС писал о том, что подросток погиб, отравившись порами неизвестного вещества. Вместе с друзьями мальчик вдыхал газ из баллончика.

По теме

Электронная сигаретаПодросток погиб
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2