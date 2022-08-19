Падением рабочего в
8-метровый котлован на стройке «Расцветая» заинтересовалась прокуратура
Застройщик отказался комментировать инцидент
15 августа
— Идет проверка, ожидается принятие мер реагирования. Жизни мужчины угрозы нет, — рассказали НГС в прокуратуре по НСО.
Прежде сообщать адрес, где упал рабочий, в Следственном комитете по Новосибирской области отказались:
— На каком именно строительном объекте пострадал рабочий, информацию не предоставляем.
Представители застройщика ГК «Расцветай» также отказались прокомментировать инцидент.
Строительством жилого комплекса занимается ООО «Специализированный застройщик "Расцветай на Красном"», компания образована в 2010 году, ее баланс на конец 2021 года составил 6,3 млрд, чистый убыток — 323 тысячи.
Через учредителя — Владислава Савельева организация связана с ООО «Расцветай инвест», образованным в 2020 году. Баланс на конец 2021 года составил 695 млн, чистый убыток — 6,1 млн.
Ранее в Следственном комитете сообщали, что
— Проводится доследственная проверка по факту получения травм
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