Падением рабочего в 8-метровый котлован на стройке «Расцветая» заинтересовалась прокуратура

15 августа 34-летний рабочий упал в котлован глубиной 8 метров на стройке жилого комплекса «Расцветай на Красном». Информацию о месте происшествия корреспонденту НГС подтвердили в прокуратуре Новосибирской области.

— Идет проверка, ожидается принятие мер реагирования. Жизни мужчины угрозы нет, — рассказали НГС в прокуратуре по НСО.

Прежде сообщать адрес, где упал рабочий, в Следственном комитете по Новосибирской области отказались:

