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Падением рабочего в 8-метровый котлован на стройке «Расцветая» заинтересовалась прокуратура

Застройщик отказался комментировать инцидент

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После падения мужчину передали медикам в тяжелом состоянии

После падения мужчину передали медикам в тяжелом состоянии

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15 августа 34-летний рабочий упал в котлован глубиной 8 метров на стройке жилого комплекса «Расцветай на Красном». Информацию о месте происшествия корреспонденту НГС подтвердили в прокуратуре Новосибирской области.

— Идет проверка, ожидается принятие мер реагирования. Жизни мужчины угрозы нет, — рассказали НГС в прокуратуре по НСО.

Прежде сообщать адрес, где упал рабочий, в Следственном комитете по Новосибирской области отказались:

— На каком именно строительном объекте пострадал рабочий, информацию не предоставляем.

Представители застройщика ГК «Расцветай» также отказались прокомментировать инцидент.

Строительством жилого комплекса занимается ООО «Специализированный застройщик "Расцветай на Красном"», компания образована в 2010 году, ее баланс на конец 2021 года составил 6,3 млрд, чистый убыток — 323 тысячи.
Через учредителя — Владислава Савельева организация связана с ООО «Расцветай инвест», образованным в 2020 году. Баланс на конец 2021 года составил 695 млн, чистый убыток — 6,1 млн.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что 34-летний мужчина на стройке работал бетонщиком. Утром, выполняя работы по возведению стен, рабочий упал с площадки в котлован глубиной 8 метров.

— Проводится доследственная проверка по факту получения травм 34-летним мужчиной при выполнении строительных работ по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), — рассказали в СК по НСО.

Вчера погиб каменщик, сорвавшись в шахту лифта на стройплощадке ЖК «Мылзавод» в Новосибирске. В начале августа двое монтажников пострадали при проведении строительных работ в Новосибирске. В конце июля на стройке ЖК «Я — Маяковский» 46-летнего рабочего засыпало грунтом в траншее при оборудовании ливневой канализации, мужчина погиб.

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