«Состояние стабильно тяжелое»: на рабочих в Новосибирске упала бетонная плита
Мужчины в момент происшествия ремонтировали оконный проем
Двое монтажников пострадали при проведении строительных работ в Новосибирске. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.
Инцидент произошел 2 августа на улице Добролюбова в Октябрьском районе. Двое мужчин 30 и 33 лет ремонтировали оконный проем, когда на них упала бетонная плита.
— Рабочие получили травмы в виде переломов конечностей, переломов бедренных костей. Пострадавшие находятся в реанимации, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Инцидент произошел на первом этаже в здании делового центра по улице Добролюбова, 16, к. 1. Как сообщил очевидец происшествия — один из работников делового центра, рабочие меняли стеклопакет и расширяли оконный проем, когда на них обрушилось оконное перекрытие.
— Это было примерно в 11 утра. Их плитой придавило, а сверху еще и обломками кирпичей засыпало, — отметил мужчина, пожелавший сохранить анонимность.
Правоохранители проводят проверку по статье — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. По результатам проверки примут процессуальное решение.
В Новосибирске 26 июля рабочий погиб на стройке ЖК «Я — Маяковский». Мужчину засыпало грунтом в траншее при оборудовании ливневой канализации.