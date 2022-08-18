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Каменщик погиб в шахте лифта на стройке ЖК «Мылзвод» в Новосибирске

Прокуратура проводит проверку обстоятельств несчастного случая

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Так будет выглядеть ЖК «Мылзавод», когда его достроят

Так будет выглядеть ЖК «Мылзавод», когда его достроят

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Каменщик из ближнего зарубежья 18 августа погиб, сорвавшись в шахту лифта на стройплощадке ЖК «Мылзавод» в Новосибирске. Прокуратура проводит проверку.

— Установлено, что при строительстве дома по ул. С. Шамшиных, 91 иностранный работник 1998 г. р. упал в проем незакрытой шахты лифта, в результате чего получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Проводится проверка соблюдения подрядной организацией ООО «Кварталмылзавод. Новосибирск. Специализированный застройщик» законодательства в сфере охраны труда, — сообщили в прокуратуре.

Застройщик ЖК «Мылзавод» — строительная компания «Брусника». Вот как прокомментировала инцидент ее пресс-служба.

— Сотрудник подрядчика, каменщик, производил работы на уровне 17-го этажа. Нарушив технику безопасности, он сорвался в шахту лифта и погиб. Мы начали внутреннее расследование, — пояснили НГС в «Бруснике».

ООО «Квартал Мылзавод. Новосибирск. Специализированный Застройщик» принадлежит ООО «Специализированная Компания Для Финансирования Проектов в Сфере Жилищного Строительства "Воздвиженка"».

Согласно информации «Контур.Фокуса», подрядчик ЖК «Мылзавод» связан с «Брусникой» через управляющую компанию ООО «Брусника. Строительство и Девелопмент». Выручка подрядчика на конец 2021 года составила 106,4 миллиона рублей, чистый убыток — 58 миллионов.

Судя по информации с сайта ЖК «Мылзавод», строящийся квартал будет состоять из двух 9-этажных урбан-вилл, четырех 17-этажных и трех 30-этажных башен, объединенных стилобатом.

— В основу концепции «Мылзавода», которую «Брусника» разрабатывала совместно с голландскими и немецкими архитекторами, лег принцип mixed-use. Он предполагает совмещение в пределах одной локации жилого, рабочего, коммерческого и культурно-развлекательного пространств. На первых этажах домов разместятся продуктовые магазины, кафе, офисы, а также частный детский сад на 100 мест, — так описывает застройщик возводимый ЖК.

16 августа был вынесен приговор по делу о колесе БелАЗа, убившем двух рабочих на угольном разрезе под Новосибирском. Виновным признали механика.

Несчастный случайГибель рабочегоТехника безопасности
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