Каменщик погиб в шахте лифта на стройке ЖК «Мылзвод» в Новосибирске
Прокуратура проводит проверку обстоятельств несчастного случая
Каменщик из ближнего зарубежья 18 августа погиб, сорвавшись в шахту лифта на стройплощадке ЖК «Мылзавод» в Новосибирске. Прокуратура проводит проверку.
— Установлено, что при строительстве дома по
Застройщик ЖК «Мылзавод» — строительная компания «Брусника». Вот как прокомментировала инцидент ее пресс-служба.
— Сотрудник подрядчика, каменщик, производил работы на уровне 17-го этажа. Нарушив технику безопасности, он сорвался в шахту лифта и погиб. Мы начали внутреннее расследование, — пояснили НГС в «Бруснике».
ООО «Квартал Мылзавод. Новосибирск. Специализированный Застройщик» принадлежит ООО «Специализированная Компания Для Финансирования Проектов в Сфере Жилищного Строительства "Воздвиженка"».
Согласно информации «Контур.Фокуса», подрядчик ЖК «Мылзавод» связан с «Брусникой» через управляющую компанию ООО «Брусника. Строительство и Девелопмент». Выручка подрядчика на конец 2021 года составила 106,4 миллиона рублей, чистый убыток — 58 миллионов.
Судя по информации с сайта ЖК «Мылзавод», строящийся квартал будет состоять из двух
— В основу концепции «Мылзавода», которую «Брусника» разрабатывала совместно с голландскими и немецкими архитекторами, лег принцип mixed-use. Он предполагает совмещение в пределах одной локации жилого, рабочего, коммерческого и культурно-развлекательного пространств. На первых этажах домов разместятся продуктовые магазины, кафе, офисы, а также частный детский сад на 100 мест, — так описывает застройщик возводимый ЖК.
16 августа был вынесен приговор по делу о колесе БелАЗа, убившем двух рабочих на угольном разрезе под Новосибирском. Виновным признали механика.