Каменщик погиб в шахте лифта на стройке ЖК «Мылзвод» в Новосибирске

Каменщик из ближнего зарубежья 18 августа погиб, сорвавшись в шахту лифта на стройплощадке ЖК «Мылзавод» в Новосибирске. Прокуратура проводит проверку.



— Установлено, что при строительстве дома по ул. С. Шамшиных , 91 иностранный работник 1998 г. р. упал в проем незакрытой шахты лифта, в результате чего получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Проводится проверка соблюдения подрядной организацией ООО «Кварталмылзавод. Новосибирск. Специализированный застройщик» законодательства в сфере охраны труда, — сообщили в прокуратуре.

