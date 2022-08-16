Вынесен приговор по делу о колесе БелАЗа, убившем двух рабочих на угольном разрезе под Новосибирском

Накануне, 15 августа, Искитимский районный суд вынес приговор механику ООО «Современные горные технологии» по делу о смерти двоих рабочих, придавленных колесом «БелАЗа». Его наказали за то, что он пренебрег должностной инструкцией: погибли двое его коллег.



ЧП произошло 24 января 2019 года на площадке компании в 5 километрах от деревни Харино Искитимского района.

— 45-летний водитель автомобиля «БелАЗ» и 35-летний слесарь выполняли работы по снятию заднего колеса с грузового автомобиля БелАЗ 75131, в ходе которых произошел срыв колеса со ступицы автомобиля. В результате происшествия водитель погиб на месте, а слесарь умер в этот же день в больнице от полученных травм, — рассказывали Новосибирском следственном управлении СКР на следующий день после происшествия.