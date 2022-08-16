Вынесен приговор по делу о колесе БелАЗа, убившем двух рабочих на угольном разрезе под Новосибирском
Виновным признали механика
Накануне, 15 августа, Искитимский районный суд вынес приговор механику ООО «Современные горные технологии» по делу о смерти двоих рабочих, придавленных колесом «БелАЗа». Его наказали за то, что он пренебрег должностной инструкцией: погибли двое его коллег.
ЧП произошло 24 января 2019 года на площадке компании в 5 километрах от деревни Харино Искитимского района.
— 45-летний водитель автомобиля «БелАЗ» и 35-летний слесарь выполняли работы по снятию заднего колеса с грузового автомобиля БелАЗ 75131, в ходе которых произошел срыв колеса со ступицы автомобиля. В результате происшествия водитель погиб на месте, а слесарь умер в этот же день в больнице от полученных травм, — рассказывали Новосибирском следственном управлении СКР на следующий день после происшествия.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В преступлении обвинили сменного механику «Современных горных технологий» Егору Суслову, который и поручил снятие колеса водителю и слесарю.
Вчера, 15 августа 2022 года суд признал его виновным, однако лишать свободы мужчину не стал:
— Суслову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, — рассказали в Искитимском суде.
Приговор не вступил в законную силу, на то, чтобы обжаловать его у осужденного есть 10 дней.
В компании ООО «Современные горные технологии» НГС сообщили, что прокомментировать итог уголовного дела сегодня не могут по причине занятости юриста.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Современные горные технологии» зарегистрирована в городе Кемерове. Основной вид деятельности — подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков.
Генеральным директором компании, а также одним из учредителей (3%) компании, по данным сервиса, является Вячеслав Зырянов, также в списке учредителей — Даутов Равиль Рожанович, Тютюнник Роман Викторович, Слесарев Борис Вячеславович, Даутов Равиль Равильевич, Мерзликин Александр Вячеславович.
По состоянию на конец 2021 года чистая прибыль компании составила 1,3 миллиарда рублей. К концу 2018 года в компании были трудоустроены 1769 человек, средняя зарплата составляла 50 тысяч рублей, что на 24% ниже, чем в среднем по отрасли.
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