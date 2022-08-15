Рабочий упал в 8-метровый котлован в Новосибирске — мужчину поднимали с помощью крана

В Новосибирске утром 15 августа рабочий упал в котлован глубиной 8 метров. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС. Как уточнили спасатели, инцидент произошел на улице Красный проспект на стройплощадке.

— По адресу выехали спасатели. Прибыв на место, спасатели и рабочие переложили травмированного мужчину лет 30 на лотковые носилки и с помощью крана подняли из котлована на поверхность, где мужчина в тяжелом состоянии был передан бригаде врачей скорой помощи и доставлен в лечебное учреждение города, — сообщили в пресс-службе МАСС.

