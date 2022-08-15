СЕЙЧАС +17°С
Пробки 7/10
usd 60.90
eur 62.54
СрочноРабочий упал в котлован глубиной 8 метров
Все новости
Все новости

Рабочий упал в 8-метровый котлован в Новосибирске — мужчину поднимали с помощью крана

Строителя передали врачам в тяжелом состоянии

1 816
Инцидент произошел 15 августа

Инцидент произошел 15 августа

Поделиться

В Новосибирске утром 15 августа рабочий упал в котлован глубиной 8 метров. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС. Как уточнили спасатели, инцидент произошел на улице Красный проспект на стройплощадке.

— По адресу выехали спасатели. Прибыв на место, спасатели и рабочие переложили травмированного мужчину лет 30 на лотковые носилки и с помощью крана подняли из котлована на поверхность, где мужчина в тяжелом состоянии был передан бригаде врачей скорой помощи и доставлен в лечебное учреждение города, — сообщили в пресс-службе МАСС.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 09:37, работы были закончены в 10:24.

В начале августа двое монтажников пострадали при проведении строительных работ в Новосибирске. На них упала бетонная плита.

Как сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области, следователи проводят доследственную проверку по сегодняшнему происшествию.

По теме

МАССНовосибирскСпасатели
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2