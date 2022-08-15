Рабочий упал в
8-метровый котлован в Новосибирске — мужчину поднимали с помощью крана
Строителя передали врачам в тяжелом состоянии
В Новосибирске утром 15 августа рабочий упал в котлован глубиной 8 метров. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС. Как уточнили спасатели, инцидент произошел на улице Красный проспект на стройплощадке.
— По адресу выехали спасатели. Прибыв на место, спасатели и рабочие переложили травмированного мужчину лет 30 на лотковые носилки и с помощью крана подняли из котлована на поверхность, где мужчина в тяжелом состоянии был передан бригаде врачей скорой помощи и доставлен в лечебное учреждение города, — сообщили в пресс-службе МАСС.
Сообщение о происшествии поступило спасателям в 09:37, работы были закончены в 10:24.
В начале августа двое монтажников пострадали при проведении строительных работ в Новосибирске. На них упала бетонная плита.