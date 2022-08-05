На Челюскинцев загорелась многоэтажка — проехать пожарным помешали автомобили

В Новосибирске 5 августа около полудня начался пожар в многоквартирном доме по улице Челюскинцев в Железнодорожном районе. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 12:16.

— Через 6 минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. В это время из окна на 8 этаже шел черный дым. В течение 40 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Возгорание происходило на кухне на предварительной площади 6 кв. м. В квартире людей не было. Информация о пострадавших не поступала, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.