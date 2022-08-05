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На Челюскинцев загорелась многоэтажка — проехать пожарным помешали автомобили

Пожар начался в кухне одной из квартир

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Огонь вырвался через окно

Огонь вырвался через окно

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В Новосибирске 5 августа около полудня начался пожар в многоквартирном доме по улице Челюскинцев в Железнодорожном районе. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 12:16.

— Через 6 минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. В это время из окна на 8 этаже шел черный дым. В течение 40 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Возгорание происходило на кухне на предварительной площади 6 кв. м. В квартире людей не было. Информация о пострадавших не поступала, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Пожарные эвакуировали жильцов из соседних квартир. Всего на пожаре работали 8 единиц техники и 24 человека.

Как сообщили в группе «АСТ-54» со ссылкой на читателя, двор был заставлен автомобилями и это мешало оперативному прибытию пожарных.

В Новосибирске вчера, 4 августа, загорелся склад с бумагой на улице Троллейной. Работу пожарных осложняли сильное задымление и высокая температура внутри.

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