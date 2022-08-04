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В Новосибирске загорелся склад с бумагой на улице Троллейной

Работу пожарных осложняет сильное задымление и высокая температура внутри.

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В настоящее время угрозы распространения пожара нет

В настоящее время угрозы распространения пожара нет

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Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание, произошедшее внутри склада на улице Троллейной в Ленинском районе.

Сообщение на пульт дежурного поступило в 18:57. Первый пожарный расчёт выяснил, что загорелась готовая бумажная продукция на паллетах. Пожарные протянули рукава от ближайшего пожарного гидранта. В течение ближайших 35 минут спасатели исключили возможность распространения огня.

— Работу пожарных осложняет сильное задымление, высокая температура и пожарная нагрузка внутри помещений. Предварительная площадь возгорания 30 кв.м, — отмечали в пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. Сейчас спасатели разбирают и проливают обгоревшие конструкции в поисках возможных очагов возгорания. Информация о пострадавших не поступала.

В ночь на 31 июля под Новосибирском сгорел двухэтажный дом. Погибла семья — родители и двое детей.

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