На даче сгорела семья с двумя маленькими детьми — они ждали третьего ребенка. Хронология страшной трагедии

В ночь на 31 июля жители СНТ «Энергетик» под Чиком проснулись от зарева сильного пожара. Горел двухэтажный дачный дом на улице Центральной.



Пламя распространилось за считаные минуты и охватило всё здание. В огне погибли 3-летний мальчик, 11-летняя девочка, а также их родители — 35-летний Максим и 29-летняя Мария (имена изменены. — Прим. ред.). При этом 54-летней бабушке, которая тоже находилась в доме, удалось выбраться. Женщину доставили в больницу с ожогами.

Сейчас следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). С места изъяты электроприборы, фрагменты электрических проводов, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.