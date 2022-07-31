На даче сгорела семья с двумя маленькими детьми — они ждали третьего ребенка. Хронология страшной трагедии
Бабушка пыталась потушить полыхающий дом, а соседи вытащили машину, чтобы не взорвалась
В ночь с 30 на 31 июля в садовом товариществе «Энергетик» недалеко от поселка Чик под Новосибирском сгорел двухэтажный дом. В пожаре погибли дети 3 и 11 лет и их родители. Женщина была на девятом месяце беременности. Также в доме находилась мать мужа, ей удалось спастись. Соседи начали тушить дом сразу после того, как заметили дым и пламя, но огонь распространялся с такой скоростью, что семья не смогла спастись. Корреспондент НГС побывал на месте происшествия и поговорил с очевидцами о том, как разворачивалась эта трагедия. Что известно о семье и как людям пытались помочь неравнодушные соседи — читайте в нашем материале.
Что произошло
В ночь на 31 июля жители СНТ «Энергетик» под Чиком проснулись от зарева сильного пожара. Горел двухэтажный дачный дом на улице Центральной.
Пламя распространилось за считаные минуты и охватило всё здание. В огне погибли 3-летний мальчик, 11-летняя девочка, а также их родители — 35-летний Максим и 29-летняя Мария (имена изменены. — Прим. ред.). При этом 54-летней бабушке, которая тоже находилась в доме, удалось выбраться. Женщину доставили в больницу с ожогами.
Сейчас следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). С места изъяты электроприборы, фрагменты электрических проводов, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
Как тушили огонь
От дома на улице Центральной практически ничего не осталось. Крыша обрушилась, огонь перекинулся на первый этаж, который тоже выгорел. На заборе из профлиста с внутренней стороны видны следы гари, по двору раскиданы ведра, тазики, канистры из-под воды, домашние вещи.
По словам жительницы соседнего СНТ Марины Здеревой, огонь заметили около 23:40. Тогда же девушка вызвала пожарных. Горящий дом было видно из разных частей «Энергетика» и соседних дачных сообществ. Огонь распространялся быстро, примерно через две минуты после того, как пламя стало заметно, вся крыша полыхала огнем. Марина со своим знакомым Александром Бештеновым прибежали на место.
До приезда пожарных огонь тушили подручными средствами. Воду приносили в ведрах, тазиках, детских колясках. Пламя было такой силы, что из шланга поливали соседний дом, чтобы огонь не перекинулся и на него. При этом пожарных, по словам Марины, не было около часа, спасатели ехали из Коченево. Из-за тупиков и ограждений, которые есть в дачных сообществах «Энергетик» и соседней «Рябинке», машины долго не могли подъехать к дому. Дорогу скорой и пожарным показывали местные жители.
Среди тех, кто тушил пожар, была и мать погибшего Максима. По словам соседей, она была на первом этаже и успела спастись из горящего дома.
— Я ее видел, мне даже показалось, что она тушила, бегала до последнего, — вспоминает Александр.
В результате женщина получила ожоги, пытаясь спасти семью. Ее увезли в больницу.
Собравшимся быстро стало понятно, что дом уже не спасти. Рядом во дворе стояла машина с полным баком бензина. Тогда люди начали поливать ее водой и отодвигать как можно дальше от огня, чтобы избежать взрыва.
— Стояла машина рядом, прям вплотную. Начали вытаскивать. Пожар был очень сильный, машина нагрелась, начали стопы плавиться. Весь пластик потек. Чтобы она не взорвалась, вытащили на улицу, — рассказал Александр.
Мужчин, которые пытались охладить машину водой и подцепить к ней трос, обливали водой соседи, потому что находиться в такой жаре было сложно. В итоге автомобиль тросом прицепили к УАЗ «Буханка», и его удалось отвезти дальше от огня.
— Часа два там пробыли, — говорит Марина. — Сначала кто-то машину заливал. Была такая жара, что некоторые ребята снимали с себя майки, мочили и на голову повязки делали. Мы с одной стороны дома были, кто-то с другой. Пожарные долго ехали, когда приехали, уже практические всё сложилось. А мы когда подбежали, всё только начиналось. Второй этаж уже упал. Они его потушили минут за 10.
Марина с Александром пробыли на месте около двух часов. По словам председателя СНТ «Рябинка» Сергея, машины пожарных уехали примерно в 05:00 утра.
«П
роводка сдала сбой
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Брат погибшего Максима рассказал корреспонденту НГС, что семья действительно ждала пополнения, жена Мария (имя изменено. — Прим. ред.) должна была родить дочь.
— Если вкратце, под утро действительно холодает, и он затопил печку и подключил водонагреватель, чтобы бассейн для детей был теплый на следующий день. Но, к сожалению, проводка сдала сбой, — объяснил брат погибшего.
Произошедшее стало шоком для знакомых и соседей погибших. Все, с кем удалось связаться журналистам, характеризуют семью только с положительной стороны. Отца — как работящего мужчину, любящего родителя, а женщину — как заботливую мать.
— Максим был не пьющий, трудолюбивый. Еще лет 10 назад они жили в общежитии, он работал на двух-трех работах, чтоб выбиться в нормальные условия. Делал карьеру, ездил на любые тренинги, которые попадались! Он стремился стать руководителем сети магазинов, — рассказал один из знакомых семьи. — Мы с ним знакомы с 2007 года, работали вместе. Вот мы только поздравляли их со вторым ребенком.
Другой знакомый также подчеркивает, что Максим старался изо всех сил ради благополучия семьи:
— Положительный человек, семьянин, без вредных привычек, не пил и не курил. Карьерист. Очень жаль.
Многие до сих пор не могут поверить в произошедшее.
— Какой кошмар, я не знала. Мы одногруппниками были, давно не виделись. Ничего плохого сказать не могу, порядочный, добрый, отзывчивый парень! — подчеркивает бывшая одногруппница Максима.
Соседка, которая живет в дачном доме напротив, тоже положительно отзывалась о семье:
— Хорошая семья была. Никаких пьянок, гулянок. Жена в августе должна была третьего родить. Очень приветливые были. Приезжали на выходные.
Экспертам предстоит выяснить точные причины трагедии. Мать погибшего Максима уже находится дома под присмотром родственников, семья готовится к похоронам.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибших.
Весной в Новосибирской области в пожаре погибли двое детей — девочка и мальчик. Когда произошла трагедия, их отец был пьян, а матери не было дома. Против отца возбудили уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.