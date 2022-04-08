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«Отца и девочку без сознания вынес мужчина»: МЧС — о страшном пожаре, где погибли двое детей

Причины трагедии устанавливаются

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Трагедия произошла 7 апреля, около 23:00

Трагедия произошла 7 апреля, около 23:00

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В Новосибирской области 7 апреля мужчина спас двух человек из горящего дома, где в огне погибли двое детей.

— Пожарных оповестил автоматический сигнал пожарного извещателя, установленный в квартире многодетной семьи. До прибытия пожарных из горящей квартиры родственник соседей вынес на свежий воздух двух человек без сознания — мужчину (не пострадал) и девочку (госпитализирована в Тогучинскую районную больницу). К этому времени прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, — объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Следователи уже возбудили уголовное дело из-за гибели в пожаре 16-летней девочки и 14-летнего мальчика. В момент трагедии их отец, по предварительным данным, был пьян, а мать на работе.

— В результате пожара в одной квартире огнем повреждены домашние вещи, мебель и стены на общей площади более 20 кв. м, соседнюю квартиру пожарно-спасательные подразделения отстояли, не повреждена, — добавили в МЧС.

Причины пожара устанавливаются. Против 54-летнего отца детей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Назначены все необходимые экспертизы.

В феврале в МЧС по Новосибирской области рассказали подробности пожара в городе Оби, в котором погибла многодетная мама четырех детей.

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