«Отца и девочку без сознания вынес мужчина»: МЧС — о страшном пожаре, где погибли двое детей

В Новосибирской области 7 апреля мужчина спас двух человек из горящего дома, где в огне погибли двое детей.

— Пожарных оповестил автоматический сигнал пожарного извещателя, установленный в квартире многодетной семьи. До прибытия пожарных из горящей квартиры родственник соседей вынес на свежий воздух двух человек без сознания — мужчину (не пострадал) и девочку (госпитализирована в Тогучинскую районную больницу). К этому времени прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, — объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.