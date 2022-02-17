Многодетная мать погибла в пожаре под Новосибирском — четыре ребенка спаслись

В Оби в частном доме 16 февраля в пожаре погибла женщина, сообщили в администрации города Обь. Четверо ее детей успели выйти из горящего дома.

Как сообщают в МЧС по Новосибирской области, пожар в здании начался в 21:45 16 февраля.

— Поступило сообщение о пожаре в частном двухквартирном доме на Байдукова в городе Обь Новосибирской области. Огнем была повреждена кровля дома. Внутри одной из квартир повреждены тамбур и кухня. Из горевшей квартиры эвакуировались 4 ребенка, два мальчика 17 и 11 лет, две девочки 8 лет и 4 года. Дети не пострадали. Соседняя квартира огнем не повреждена. В 22:04 (мест) пожар был локализован, а в 00:09 (мест) ликвидирован. На тушении были задействованы 4 единицы техники и 16 человек личного состава, — передает пресс-служба МЧС.

