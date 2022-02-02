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Под Новосибирском полностью выгорел дом: в пожаре погибли двое

Во время происшествия обрушилась крыша

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Сейчас следователи проводят проверку из-за гибели людей в огне. Уже назначены экспертизы

Сейчас следователи проводят проверку из-за гибели людей в огне. Уже назначены экспертизы

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Под Новосибирском в СНТ «Ермак» в поселке Рыбачий в огне погибли два человека. Пожар вспыхнул сегодня, 2 февраля, в 04:23.

— Утром загорелся дом сторожа — в огне была вся постройка на площади 36 квадратных метров, произошло обрушение крыши. Пламя стремительно распространялось на ближайшие строения, перейдя и на веранду. На локализацию возгорания на общей площади 60 квадратных метров пожарным потребовалось 4 минуты, еще через 17 — специалисты объявили о ликвидации открытого горения, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — После ликвидации возгорания при разборе завалов пожарные обнаружили двух пенсионеров без признаков жизни.

В СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что были обнаружены тела 66-летнего мужчины и 80-летней женщины. Сейчас следователи проводят проверку. Уже назначены экспертизы.

Ранее в центре Новосибирска в пожаре погиб 62-летний мужчина. Квартира на улице Романова, 35 загорелась утром 26 января.

В Новосибирске на прошлой неделе женщина погибла в пожаре в садовом домике в Кировском районе. Дом вспыхнул в садовом обществе «САД НЭТИ», недалеко от улицы Петухова.

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пожарследователи
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