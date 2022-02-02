Под Новосибирском полностью выгорел дом: в пожаре погибли двое

Под Новосибирском в СНТ «Ермак» в поселке Рыбачий в огне погибли два человека. Пожар вспыхнул сегодня, 2 февраля, в 04:23.

— Утром загорелся дом сторожа — в огне была вся постройка на площади 36 квадратных метров, произошло обрушение крыши. Пламя стремительно распространялось на ближайшие строения, перейдя и на веранду. На локализацию возгорания на общей площади 60 квадратных метров пожарным потребовалось 4 минуты, еще через 17 — специалисты объявили о ликвидации открытого горения, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — После ликвидации возгорания при разборе завалов пожарные обнаружили двух пенсионеров без признаков жизни.