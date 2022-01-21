Одна успела выбежать с ребенком, вторая — нет: сибирячка сгорела в садовом домике в Новосибирске

В Новосибирске женщина погибла в пожаре в садовом домике в Кировском районе. Сегодня,
— Произошло обрушение перекрытий, существовала угроза перехода огня на соседний садовый дом. По оперативной информации, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались женщина и ребенок, с их слов, в доме находится пожилая женщина, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожар попал на видео.
Открытое горение ликвидировали в течение 20 минут. Предварительная площадь пожара — 80 квадратных метров. Здание сейчас проливают.
По данным источника, знакомого с ситуацией, женщину, оставшуюся в доме, обнаружили погибшей.
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