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Одна успела выбежать с ребенком, вторая — нет: сибирячка сгорела в садовом домике в Новосибирске

Пожар попал на видео

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Сгоревшее здание сейчас проливают

Сгоревшее здание сейчас проливают

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В Новосибирске женщина погибла в пожаре в садовом домике в Кировском районе. Сегодня, 21 января, около 08:00 вспыхнул дом в садовом обществе «САД НЭТИ» недалеко от улицы Петухова.

— Произошло обрушение перекрытий, существовала угроза перехода огня на соседний садовый дом. По оперативной информации, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались женщина и ребенок, с их слов, в доме находится пожилая женщина, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар попал на видео.

Открытое горение ликвидировали в течение 20 минут. Предварительная площадь пожара — 80 квадратных метров. Здание сейчас проливают.

По данным источника, знакомого с ситуацией, женщину, оставшуюся в доме, обнаружили погибшей.

Недалеко от рабочего поселка Станционно-Ояшинского 11 января произошел пожар. Огонь полностью уничтожил крышу, оставив без жилья три семьи, но самое страшное выяснится позже: в пожаре погибло трое человек — двое маленьких детей и их 47-летняя бабушка. Корреспонденты НГС побывали в маленькой деревне, переживающей большое горе, и выяснили, что привело к пожару.

В Бердске в середине января в пожаре в частном доме из бруса погибли двое мужчин.

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Кировский районпожар
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